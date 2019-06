5 trucjes waar mensen met een stralende witte glimlach bij zweren Nele Annemans

11 juni 2019

16u02

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Wittere tanden, ze staan torenhoog op onze beautywishlist. Gelukkig hoef je niet het grote geschut boven te halen om ze een tintje (of twee) lichter te maken. Ook deze trucjes houden je gebit parelwit.

1. Gebruik een bronzer in plaats van een blush

Ooit afgevraagd waarom je tanden er zoveel witter uitzien als je een kleurtje hebt? Dat komt door het grotere contrast tussen je huid en tanden. Omdat we in ons Belgenlandje maar enkele maanden van mooi weer kunnen genieten (en onze portefeuille geen maandelijks reisje naar een zuiders land toelaat) vervang je het best je blush door een bronzer. Breng hem aan over je jukbeenderen, voorhoofd, neus en kin en geniet het hele jaar door van een wittere smile.

2. Ruil je rode wijn in voor witte

Nee, je hoeft zeker niet al je Merlot-flessen weg te gooien. Maar als je een witter gebit wil, schakel je beter over op witte wijn, of zelfs champagne. Kan je moeilijk afscheid nemen van je geliefde rode drankje? Spoel je mond dan na met wat water om vlekken te voorkomen.

3. Gooi je bananenschil niet weg

Hoe witter de tanden, hoe perfecter de glimlach. Gelukkig hoef je heus niet allerlei dure producten in huis te halen om ze witter te maken. Ook met een bananenschil, die je zachtjes over je tanden wrijft, help je vlekken op je glazuur te verwijderen.

4. Gebruik een lippenstift met een blauwe ondertoon

Warme, oranjeachtige lippenstiften kunnen het geel op je tanden reflecteren waardoor ze minder wit lijken. Kleuren met een blauwe ondertoon (zoals bes- of pruimkleurige en echt rode tinten) geven je tanden meteen een wittere look omdat ze de oranje of gele tinten op je tanden neutraliseren.

5. Doe het kalm aan met je kopje zwart goud

We weten het, zonder koffie geen jij. Helaas is je bakje troost niet echt gunstig voor je gebit. Kan je er toch geen vaarwel tegen zeggen? Drink je kopje koffie dan met een rietje en poets je tanden erna. Zo voorkom je dat er dieperliggende vlekken veroorzaakt worden op je tandglazuur.