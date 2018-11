5 tips om van lopen te leren houden (zelfs als je het haat!) Valérie Wauters

19 november 2018

Bron: Self 0 Fit & Gezond Hoor jij het in Keulen donderen als je sportieve vrienden het hebben over de zogenaamde ‘ runners high’ . En ben jij een van die mensen die wel van lopen wil leren houden, maar daar maar niet in schijnt te slagen? Dankzij deze tips maak je het jezelf net iets makkelijker.

1. Bepaal waarom je wil leren lopen

Lopen om te lopen is voor de meeste mensen geen goede motivator. Stel jezelf de vraag waarom jij er goed in wil worden. Omdat je iets wil doen aan je gezondheid is bijvoorbeeld al een goede reden. Of omdat je niet meer buiten adem wil zijn als je drie verdiepingen naar boven moet met de trap. Voor jezelf uitspreken waarom je beter wil leren lopen kan wonderen verrichten voor je motivatie.

2. Zoek jezelf een loopvriend(in)

En daarmee bedoelen we niet per se iemand die altijd samen met jou gaat lopen. Een vriend of vriendin met wie je foto’s kan uitwisselen van jullie knalrode gezichten na een loopsessie is ook zeker goed. Zoek een looppartner die ook geen natuurlijke aanleg heeft voor hardlopen, en motiveer elkaar.

3. Maak een playlist en gebruik hem om je route te timen

Neen, echt origineel is het niet om voor te stellen om een playlist te maken, maar heb je er al eens aan gedacht dat deze ook behoorlijk motiverend kan werken? Wanneer je elke keer dezelfde route loopt, weet je na verloop van tijd welk nummer je op welke plek te horen krijgt. Wedden dat je instant gelukkig wordt wanneer je ontdekt dat je een bepaald nummer normaal gezien vroeger dan anders op je looproute door je oortjes hoort schallen?

4. Plan je route op voorhand

Door op voorhand even tijd te nemen om een looproute uit te stippelen vermijd je extra stress en zorgen. Je hoeft niet meer te denken over het risico om mogelijks verloren te lopen én je weet perfect welke weg je nog te gaan hebt vooraleer je work-out voorbij is. Plan je route zo dat je door delen van je stad of dorp loopt waar je graag komt, en je zal merken dat je loopsessie een pak makkelijker gaat.

5. Vier je vooruitgang

Neen, je hoeft niet plotseling vijf kilometer te kunnen lopen om fier te zijn op jezelf. Vier de kleine overwinningen en sta jezelf toe daar ook trots op te zijn. Misschien ging de laatste halve kilometer van je route deze keer iets makkelijker dan de vorige keer. Of misschien ziet je gezicht na afloop twee tinten minder rood dan vroeger. Wat je overwinning ook moge zijn: vier ze, en wees trots op jezelf.

