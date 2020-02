5 tips om nu al te werken aan je summer body Redactie

14 februari 2020

14u33

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Elk lijf - in alle maten en kleuren - is natuurlijk een bikinilijf, maar veel mensen doen richting zomermaanden toch graag een effort om wat steviger in het vel te zitten. Met deze 5 fittips kan je daar zonder probleem nú al mee beginnen.

Fittip 1: Weg met de winterkilo’s

In de winter lopen we al eens met een extra speklaagje rond - dankjewel, feestdagen! - dat we er toch liefst weer af willen tegen strandtijd. Diëtisten hebben een verklaring voor onze grotere hang naar comfortfood als het donker en koud is buiten. Het zou allemaal te maken hebben met onze hormonen (vooral serotonine, het ‘gelukshormoon’) en hoe die beïnvloed worden door daglicht. Wil je genoeg op je gewicht letten in de winter, zonder daarom alle lekkers af te zweren? Zorg dan vooral dat je gezond en afwisselend eet, met veel volkoren varianten en massa’s groenten. Combineer dat met regelmatige beweging, en het is volstrekt oké om op tijd en stond een frietje te steken.

Fittip 2: Hardlopen bij 5°

Genoeg beweging krijgen kan in de winter weliswaar een uitdaging zijn. Heel moeilijk is het niet om een paar keer per week te gaan joggen als het buiten een lekkere 20 graden is, maar als het ijskoud is of stormt?! Brrr... Het is veel te knus onder dat dekentje voor de tv!

Toch zijn er goede redenen om wél de kou te trotseren. Bij lage temperaturen loop/fiets je veel sneller en zal je dus ook sneller fysiek resultaat zien van je inspanningen. Hallo, spierlijntjes! Volgens onderzoek van de Amerikaanse Duke University word je van sporten in de kou bovendien gelukkiger, omdat je lijf meer serotonine aanmaakt. Voor je immuunsysteem en je mentale weerstand kan regelmatig een frisse neus halen een echte boost zijn.

Fittip 3: Koukleumen sporten binnenshuis

Krijgen ze jou met geen stokken buiten om te sporten in de winter? Fair enough, maar laat het geen excuus zijn om dan maar tot en met april als een zak patatten in je zetel te liggen en niét te bewegen. Het is tegenwoordig maar een kleintje om in een vrije hoek van je woning een homefitness in te richten. Zo vind je al basic hometrainers onder de 200 euro, die niet teveel plaats innemen.

Als je (nog) niet vaak sport, ga dan niet te snel te hard. Binnen de kortste keren ben je uitgeput, ontmoedigd of geblesseerd. Gevolg: gedaan met de flinke voornemens, terug naar die lamme zetel. Nochtans: traag beginnen is ook oké! Waarom niet ‘op je gemak’ wandelen op de loopband aan 5 km/u tijdens het Netflixen? Twee afleveringen van Friends en je doel is al bereikt. Doe dat elke dag en telkens een beetje sneller, en je conditie verbetert zienderogen. Een sporthorloge met hartslagmeting is hier een aanrader: je kan namelijk goed in de gaten houden of je hartslag niet te laag blijft of net te hoog gaat, en naargelang je tempo aanpassen.

Geen fan van fitnesstoestellen? Er zijn diverse apps én YouTube-kanalen met goede work-outs, waar je puur op lichaamsgewicht of met kleine gewichten oefeningen doet op een turnmatje.

Bekijk de fitnesstracker Guardo Fit Coach voor €32,95 (ipv €59,90) op HLN Shop

Fittip 4: Je huid in topvorm

Voeding, check, conditie, check, maar ook je huid verdient extra aandacht in de winter om zich in de zomer van zijn beste kant te kunnen laten zien. Door de koude temperaturen en de droge lucht in huis is een droge huid nooit ver weg. Dat we gemiddeld genomen minder bewegen dan tijdens de zomer houdt ons bovendien niet al te strak in ons geboortepak. De oplossingen zijn simpel. Om te beginnen: dagelijks smeren! De sinaasappelhuid (die we allemaal hebben) zal er niet volledig mee verdwijnen, maar je vel ziet er gewoon beter uit als je regelmatig bodylotion gebruikt. Wat ook helpt: regelmatig met vrienden naar de wellness voor massages, wisseldouches en sauna, allemaal uitstekend voor de doorbloeding en natuurlijk voor je chillgehalte.

Fittip 5: Slaap genoeg

De laatste tip is echt wel een makkie in de winter: zorg dat je goed en genoeg slaapt. Er is een reden waarom voedingsdeskundigen, sportcoaches én huidspecialisten het belang van voldoende nachtrust tot vervelens toe herhalen. Een perfecte slaapomgeving is altijd fris (18°), donker en stil. Een goede matras is misschien prijzig, maar absoluut de investering waard.

Tip: Bekijk andere sportieve promoties op onze HLN Shop

Lees meer:

Is verse gemberthee wel zo gezond?

SOS droge lippen: dermatoloog vertelt wat je beter wel en niét doet

Waarom sterk het nieuwe slank is