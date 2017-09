5 tips om meer kcal te verbranden bij élke work-out Tine Kintaert

16u02

Bron: TIME Magazine 290 Thinkstock Fit & Gezond Sportsessie gepland dit weekend? Of je nu een fitnessfanaat, een jogger of een zwemmer bent, het is altijd mogelijk om meer uit je work-out te halen. Deze vijf tips zorgen er gegarandeerd voor dat je meer kcal verbrandt tijdens het sporten.

1. Pump up the jam

Sporten met muziek geeft alleen maar voordelen. Je work-out wordt een stuk minder saai én het is wetenschappelijk bewezen dat je zo meer calorieën verbrandt. Een onderzoek aan de University of Wisconsin zette twee groepen sporters op de fiets: een met muziek en een zonder. De groep die een stevige beat in zijn oren had, werkte harder en verbrandde bijna 10 procent meer kcal.



2. Zoek een partner...

... en dan liefst eentje die net iets beter is dan jij. Uit een recent onderzoek blijkt dat mensen die met een partner sporten waarvan ze denken dat die net iets fitter en sterker is, hun workout tot 200 procent intenser maken.



3. Zet de tv uit

Tijdens je sessie op de loopband of crosstrainer je favoriete serie bekijken of een boek lezen? Dat is een sterk staaltje multitasken, maar helaas haalt het ook je aandacht weg van je workout. Je zal dus vanzelf trager gaan lopen en je minder inspannen. Geef in de plaats liever wat meer aandacht aan je hartritme, je ademhaling, het gevoel in je spieren... Zo zal je efficiënter sporten en meer energie verbruiken.

4. Drink wat koffie

Cafeïne helpt niet alleen je metabolisme de hoogte in, het is ook bewezen dat de stof je prestaties bevordert. Het sporten voelt minder zwaar aan, waardoor je vanzelf langer en harder door kan gaan, met meer verbande kcal als resultaat. Maar opgelet: te veel cafeïne is ook niet gezond, dus hou het bij één kopje voor het sporten.



5. IJswater

Hoe kouder het water dat je drinkt is, hoe meer je lichaam verfrist zal worden. Je zal je workout dus langer kunnen volhouden, maar daarnaast geeft het ook je metabolisme een boost. Je lichaam moet immers harder werken om het water op lichaamstemperatuur te brengen, en dat betekent dat je meer energie nodig hebt en dus meer kcal verbrandt. Maar zorg wel dat je geen brain freeze krijgt.