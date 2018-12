5 tekenen dat je puistjes op een groter gezondheidsprobleem duiden

Nele Annemans

04 december 2018

13u08

Willen of niet, bijna iedereen krijgt ooit weleens te maken met een ontsierende puist. En helaas pindakaas, het is geen kwaaltje dat alleen opduikt in je puberjaren. Acne kan op elke leeftijd voorkomen, en soms moet je er gewoon mee leren leven. Maar soms kunnen puistjes bij volwassenen ook op een ander gezondheidsprobleem duiden. Deze 5 symptomen die gepaard gaan met je acne mag je volgens deskundigen niet negeren.

1. Als je ook last hebt van andere hormonale kwaaltjes

Volwassenenacne kan een teken zijn van een hormonale onbalans als de puistjes gepaard gaan met andere symptomen zoals ongewenste haargroei (op je borst, gezicht of buik), onverklaarbaar haarverlies of een onregelmatige menstruatiecyclus. “De meest voorkomende hormoonafwijking is het Polycysteus Ovariumsyndroom (PCOS), waarbij er cysten groeien op de eierstokken”, vertelt dermatoloog Jeremy Fenton. “Met een bloedonderzoek kan je nagaan of je lijdt aan de hormoonafwijking.”

2. Als je een puistje hebt dat maar niet lijkt weg te gaan

In sommige zeldzame gevallen kunnen puistjes een uiterlijk teken zijn van huidkanker. “Als je een puistje hebt dat er al een lange tijd zit en maar niet lijkt te verdwijnen, ga je het best langs bij je dermatoloog”, vertelt dermatoloog Janet Prystowsky. “Hoewel het niet nodig is om meteen in paniek te raken, is het wel een goed idee om de ‘puistjes’ die weken of maanden je gezicht ontsieren te laten controleren bij je arts om andere oorzaken uit te sluiten.”

3. Als je puistjes niet rood zijn

Als je puistjes andere kleuren hebben, kan het zijn dat je helemaal geen last hebt van acne, wat ook meteen verklaart waarom je acnebehandelingen of medicijnen niet werken. “Kleine, harde witte bultjes kunnen Milia of gerstekorrels zijn, een soort van verstoppingen van de talg- of zweetklieren”, vertelt dermatoloog Dee Anna Glaser. “Gelukkig is die aandoening onschuldig. Veel zwarte, mee-eterachtige letseltjes op je kaken en kraaienpootjes kunnen daarentegen wijzen op chronische beschadiging van de zon. Geelachtige bultjes op je voorhoofd en wangen kunnen dan weer het gevolg zijn van een vergroting van de talgklier, al duikt dat kwaaltje vooral bij oudere volwassenen op.”

4. Als je acne korstvorming is

Acne met gele korsten in de buurt van je mond of neus, duidt meestal op impetigo of krentenbaard, een onschuldige maar besmettelijke infectieziekte. “Impetigo kan lijken op acne, maar wordt gekenmerkt door een honingkleurige korst, meestal rond de neus of mond. Als je denkt last te hebben van ziekte, ga je het best langs bij je arts voor een aangepaste behandeling”, aldus dokter Melanie Palm.

5. Als je last hebt van diepe cysten

“Acne met diepe cysten vereist vaak een speciale behandeling. Vaak zitten de puistjes erg diep, genezen ze traag, laten ze pigmentatie of roodheid achter en worden ze erger rond de menstruatie”, aldus dokter Palm.

Als je een van deze symptomen herkent, is het raadzaam om je dermatoloog te raadplegen. Die kan je helpen de oorzaak te achterhalen en je huidprobleem op te lossen.