5 sporten waar je niet voor naar de overvolle fitness moet Sophie Vereycken

17u03 2 Thinkstock Fit & Gezond Een nieuw jaar, een nieuwe jij. Maar dat jij lang niet de enige bent die er zo over denkt, blijkt nog maar eens wanneer je een doorsnee fitness binnenstapt. Waar je vroeger à volonté van toestel kon wisselen, moet je nu bijna strootjes trekken om een plekje op de loopband te kunnen scoren. Wil je graag aan je conditie werken maar wacht je liever tot de hele sportmanie weer wat is gaan liggen? Deze work-outs doe je in tussentijd gewoon op jezelf.

1. Touwtjespringen

We deden het vroeger tijdens de middagpauze op school, en ook nu kan het geen kwaad om dat springtouw weer van onder het stof te halen. De Victoria's Secretmodellen zweren erbij, en je zou voor minder. Drie herhalingen van 150 sprongen op een rustig tempo is al een serieuze work-out waarmee je je spieren verstevigt en vet verbrandt. Als je bovendien tijdens het springen je buikspieren aanspant, worden deze ook mee getraind. Doordat het zo intensief is, ben je dus niet alleen minder tijd kwijt dan wanneer je een rondje gaat lopen of wat baantjes trekt in het zwembad.

Handig want: behalve een springtouw heb je er niets voor nodig.

Goed want: snel en bijzonder efficient.

2. Hardlopen

Voor de hand liggend? Misschien. Maar de realiteit blijft wel dat lopen één van de makkelijkste manieren is om iets aan je conditie te doen. Behalve een paar loopschoenen (en een sportbeha) heb je er niets voor nodig, wat het tot een erg laagdrempelige sport maakt. De gezondheidsvoordelen zijn legio. Je wordt fitter en krijgt meer energie, maar het zou ook goed zijn tegen mentale achteruitgang, vermindert het risico op kanker en lopers zouden ook langer leven.

Handig want: loopschoenen aan en je bent vertrokken.

Goed want: van beginner tot gevorderde, iedereen kan het op zijn eigen tempo doen.

3. Fietsen

En dan bedoelen we niet dat je een peperdure koersfiets en dito uitrusting moet kopen. Gewoon 's avonds een halfuurtje op je stadsfiets kruipen en een rondje door het park of stadscentrum fietsen is ook al goed voor je conditie. Al helemaal met die rukwinden van tegenwoordig.

Handig want: het is ideaal voor wie snel last heeft van blessures.

Goed want: je zet je hart en spieren aan het werk, zonder dat je te veel belast wordt.

4. Yoga

Yoga versterkt je spieren, verlicht rugpijn én helpt je relaxen. Rol dat yogamatje uit, zet een YouTube-filmpje aan en wedden dat je in een mum van tijd zen bent? Extra voordeel: er zijn zo veel verschillende soorten yoga dat er voor iedereen wat wils is. Wil je vooral ontspannen of diep stretchen na een zware work-out? Dan is yin yoga the way to go. Heb je al wat yoga-ervaring of zoek je meer uitdaging? Dan kan je Ashtanga of Vinyasa yoga eens proberen.

Handig want: iedereen maakt het zo zwaar als hij of zij zelf wil.

Goed want: je wordt er meteen ook ontspannen van.

5. Trainen met gewichten

Wedden dat jij ook nog wel ergens een setje barbells, dumbbells of kettlebells hebt liggen? Haal die halters nog eens van onder het stof, neem er een matje bij, en maak die klassieke squats, crunches en lunges eens iets spannender door er wat extra kilo's aan toe te voegen. Heb je geen gewichten in huis? Pak dan twee flessen water. Niet om leeg te drinken, weliswaar.

Handig want: meer dan een setje gewichten heb je niet nodig.

Goed want: je traint je hele lichaam.