5 soorten koolhydraten die je elke dag zou moeten eten (en 5 die je beter vermijdt) Nele Annemans

21 mei 2019

07u56

Bron: Byrdie 8 Fit & Gezond Koolhydraten, er vloeide al menig inkt over. Dieetfanatici stoppen ze genadeloos in het verdomhoekje, voedingsdeskundigen hameren erop dat je lichaam ze nodig heeft. Een ding is zeker: je kan ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Enkele diëtisten geven uitleg over welke koolhydraten je beter wat vaker op het menu zet, en welke je beter links laat liggen.

5 soorten koolhydraten waarvan je meer moet eten

1. Volkoren brood en pasta

“Volkorenproducten bevatten veel vezels en zijn minder bewerkt, waardoor je je sneller en langer voldaan voelt”, steekt diëtiste Amy Shapiro van wal. “Je verbrandt die koolhydraten ook langzamer, waardoor je je langer energiek voelt. Bovendien bevatten volkorenproducten B-vitamines, die belangrijk zijn voor je metabolisme en energieniveau.”

2. Bonen en peulvruchten

Zwarte bonen, kikkererwten en linzen zijn goede bronnen van foliumzuur, kalium, magnesium en vezels. “Ze kunnen je bloedsuikerspiegel verlagen, je cholesterolgehalte verbeteren en ze houden je darmen gezond”, aldus diëtiste Wendy Leonard.

3. Fruit

Fruit is niet alleen een goede bron van koolhydraten, maar zit ook tjokvol vitamines, mineralen en ziektebestrijdende antioxidanten. Wees wel voorzichtig met welk soort fruit je koopt. Leonard stelt voor om niet-biologische perziken, aardbeien, druiven, appels, bosbessen en kersen te vermijden. “Daar zitten vaak het grootst aantal pesticiden op.”

4. Winterpompoen

“Winterpompoenen zitten vol vezels en voedingsstoffen zoals bètacaroteen, dat in het lichaam omgezet wordt tot vitamine A en een belangrijke antioxidant is. Bètacaroteen speelt ook een rol bij je afweersysteem en beschermt je huid tegen uv-schade. Extra bonus? De vitamine C in de groente verbetert je immuniteit en helpt ook de rimpeltjes in je huid te bestrijden.”

5. Volle granen

Volle granen zijn de gezondere variant omdat ze langzaam verteren en minder pieken in je bloedsuikerspiegel veroorzaken. Voorbeelden zijn bruine ruist, quinoa, havermout en zilvervliesrijst.

5 soorten koolhydraten die je beter vermijdt

1. Wit brood

Als wit brood verwerkt worden, worden de meeste vezels, vitaminen en mineralen eruit gehaald. Leonard waarschuwt dan ook voor deze broodsoort. “Omdat wit brood amper vezels bevat, wordt het sneller verteerd en stijgt je bloedsuikerspiegel en insulineniveau. Eet je het regelmatig, dan kunnen die herhaaldelijke insulinereacties resulteren in insulineresistentie, die de kans op obesitas, diabetes, kanker en hartaandoeningen verhoogt”, aldus de diëtiste.

2. Witte rijst

Hetzelfde geldt voor witte rijst. “In witte rijst zitten amper voedingsstoffen en vezels. Daardoor breekt hij in je lichaam snel af tot suiker waardoor er ook pieken ontstaan in je bloedsuikerspiegel”, aldus Leonard.

3. Chips

Uiteraard konden ook chips niet in het lijstje ontbreken. Ook zij kunnen immers pieken in je bloedsuikerspiegel veroorzaken. “Chips breken makkelijk af in het lichaam. Daarom kan je er makkelijk grote hoeveelheden van eten zonder je voldaan te voelen. En omdat ze lekker zout en knapperig smaken, wordt het beloningscentrum in de hersenen gestimuleerd waardoor het nog moeilijker is om ermee te stoppen. Heb je er echt zin in? Probeer dan een handjevol in een kommetje te doen in plaats van rechtstreeks uit de zak te eten. Zo voorkom je dat je je overeet”, vertelt Leonard.

4. Ontbijtgranen

Ook cornflakes zijn volgens Shapiro geen goede keuze om je dag mee te beginnen. “De meeste ontbijtgranen zijn niet erg vullend, bevatten amper vezels en zitten tjokvol suiker. Ik merk bij veel klanten dat ze er ook onbewust veel meer van eten dan de portie die op de verpakking vermeld staat.” Volgens haar start je je dag daarom beter met een portie havermout of met proteïnen zoals eieren.

5. Vetvrije koekjes en snacks

Veel mensen worden verleid door vetvrije producten, maar Shapiro zegt dat je die beter vermijdt. “Vetvrij betekent niet dat een product gezond is, in tegenstelling. Vaak zit er meer suiker in dan de volle variant en eet je er ook meer van om je voldaan te voelen. Vet helpt immers om je verzadigd te voelen, door ze weg te nemen eet je er net meer van.”