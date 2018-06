5 snelle tips voor een energieboost Liesbeth De Corte

22 juni 2018

Op het einde van de week is het normaal dat je energiepeil op een laag pitje staat. Koffie of een heerlijk middagdutje kunnen toelaas bieden, maar er zijn nog 5 andere gemakkelijke trucjes om jezelf die nodige energieboost te bezorgen.

1. Spring in de douche

Het is verleidelijk om 's ochtends nog wat langer in bed te liggen en te snoozen. Maar om fris en monter aan je dag te beginnen, spring je beter in de douche. Maak tijd voor een verkwikkende scrub, zo geniet je er dubbel en dik van.

2. Ga voor groen

Jezelf futloos voelen, last hebben van allergie of geveld worden door een vervelende hoofdpijn. Het zijn stuk voor stuk symptomen van luchtvervuiling binnenshuis. Bepaalde planten kunnen giftige stofjes neutraliseren en de luchtkwaliteit verbeteren. Dus zet een stuk groen op je bureau, wie weet helpt het tegen je vermoeidheid.

3. Wrijf een beetje citroen achter je oren

Neen, je moet geen citroenen met hopen gaan kopen in de supermarkt. Met een klein flesje essentiële citroenolie zit je goed. Volgens de lifestylesite PureWow heeft het een stimulerende geur en kunnen enkele druppels wonderen verrichten voor je humeur.

4. Doe wat research voor je volgende vakantie

Ben je de uren naar het weekend aan het aftellen en kan jij je nog maar moeilijk concentreren? Probeer jezelf dan even af te leiden met een portie wanderlust. Wie binnenkort op vakantie vertrekt, kan nog wat informatie over leuke activiteiten of lekkere restaurants opzoeken. Mensen die nog niet weten waarheen de reis gaat, kunnen door Instagramfeeds van reisbloggers scrollen voor de nodige inspiratie.

5. Haal de yogi in jezelf naar boven

Dat yoga stress bestrijdt en je tegelijk energie geeft, is algemeen geweten. Dus als er maar geen einde lijkt te komen aan je to-dolijst, kan je even pauze nemen en je yogamat uitrollen. Enkele stretches moeten volstaan om je gedachten op een rijtje te zetten en de werkdag relaxed verder te zetten.