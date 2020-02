5 redenen waarom de sauna ook echt gezond voor je is Joni Horemans

18 februari 2020

11u30

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Niets is zo ontspannend als even zalig tot rust komen in de sauna. Zeker tijdens deze winterdagen duiken we maar al te graag de weldadig hete cabine in! Wie zich uit puriteinse of andere overwegingen echter liever niet toont in maximaal een minimale badhanddoek, moet weten dat er nog tal van andere voordelen zijn die een Niets is zo ontspannend als even zalig tot rust komen in de sauna. Zeker tijdens deze winterdagen duiken we maar al te graag de weldadig hete cabine in! Wie zich uit puriteinse of andere overwegingen echter liever niet toont in maximaal een minimale badhanddoek, moet weten dat er nog tal van andere voordelen zijn die een saunabezoek met zich meebrengt. Voor de sceptici onder ons sommen we er enkele op.

Zo gezond als een visje

Dankzij de hitte en rust in de kleine droge ruimte werkt een saunabezoek uitermate ontspannend. Het is dus de ideale remedie tegen stress en (spier)pijn. We weten dat stress de oorzaak kan zijn van tal van nare kwaaltjes en ziektes, maar daar stopt de waslijst gezondheidsvoordelen van een saunabezoek niet…

De stoom en vaak toegevoegde etherische oliën verlichten je winterverkoudheid waardoor je weer vrij kan ademen. Door de hitte in de sauna maakt je lichaam bovendien sneller witte bloedcellen aan, die helpen om griep en andere ongewenste bezoekers buiten te houden. Een beter afweersysteem heeft een betere algemene gezondheid tot gevolg. Je immuunsysteem beschermt je immers preventief tegen virussen, bacteriën, schimmels en parasieten.

Sterk hart

Wanneer de temperatuur van je lichaam toeneemt, zetten je bloedvaten ook uit wat resulteert in een betere doorbloeding van weefsels en organen. Blauwe plekken en wondjes genezen hierdoor sneller.

Een saunasessie verhoogt je hartslag verder met 50 tot 70%. Na je koude douche daalt deze echter weer tot onder je normale hartslag. Op die manier train je net als bij het sporten je hart en verminder je het risico op hart- en vaatziekten.

Babyhuidje

Door het vele zweten in de sauna drijf je niet alleen toxische stoffen af zoals lood, zink en kwik. Ook dode huidcellen verdwijnen wanneer je transpireert. Dankzij de goede doorbloeding van je huid krijg je opnieuw een mooie, gezonde teint. De hitte van de sauna opent en reinigt poriën waardoor je huid ook nog eens minder last heeft van oneffenheden en acne. Na een kwartiertje in de sauna straal je van vitaliteit en voel je je als herboren. Je huid die zo zacht is als die van een baby levert het uitwendig bewijs.

Goed voor de lijn

Sporten zonder je moe te maken? Het kan in de sauna. Zoals we al zeiden verhoogt je hartslag in de sauna door het transpireren. Dit eist al veel energie maar door deze verhoogde hartslag heeft je lichaam ook nog eens meer zuurstof nodig. Dat is goed nieuws, want om de energie voor dit alles te vinden zal je lichaam overtollige calorieën beginnen te verbranden.

Gelukshormoon

Alsof voorgaande wetenschap je niet al instant gelukkig maakt, heeft een saunabezoek nog meer in petto om je goed te doen voelen. Namelijk het gelukshormoon endorfine. Door de hitte maakt je lichaam dit fijne stofje vrij waardoor je met een brede smile terug naar huis gaat. De endorfines bouwen rustig af tegen de avond toe en zorgen er zo voor dat je beter slaapt. En een goede nachtrust is, juist ja, die andere pijler voor een stralende gezondheid!

