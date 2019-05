5 onverwachte voedingsmiddelen die je slaap verstoren Nele Annemans

24 mei 2019

16u05

Bron: PureWow 0 Fit & Gezond Toegegeven, wij probeerden al van alles in onze zoektocht naar een goede nachtrust. Alle technologische snufjes een uurtje voor het slapengaan uitschakelen? Check. Melatoninesupplementen? Dubbelcheck. Meditatieoefeningen? Been there, done that. En hoewel we allemaal weten dat cafeïne en zware maaltijden je nachtrust verstoren, zijn er nog enkele verrassende voedingsmiddelen die je weg naar dromenland kunnen verstoren.

Donkere chocolade

Oké, Captain Obvious, dat je van een espressootje niet meteen de slaap gaat kunnen vatten hoeven we je waarschijnlijk niet meer te vertellen. Maar ook je stukje donkere chocolade kan de schuldige zijn van je verstoorde nachtrust. Zwarte chocolade bevat immers ook cafeïne. En hoe donkerder de chocolade en hoger het cacaogehalte, hoe meer cafeïne erin zit. Een stukje van 60% is dus een betere optie dan eentje van 80%.

Soep uit blik

Om goed te kunnen slapen moet je gehydrateerd zijn. Uitdroging kan immers je mond en neusholtes droog maken, waardoor je sneller snurkt, een van de belangrijkste slaapverstoorders. Het kan ook leiden tot spierkrampen, waardoor je ‘s nachts wakker kan schrikken. En hoewel voldoende water drinken de manier is om je gehydrateerd te houden, is het ook belangrijk om zoutrijke voeding te vermijden om uitdroging tegen te gaan. Dat betekent minder sojasaus, diepvriesmaaltijden, soep in blik, chips en gezouten nootjes. Probeer in de plaats daarvan hydraterende voedingskeuzes te maken en meer komkommer, grapefruit en watermeloen op je menu te zetten.

Tomatensaus

Er gaat niets boven een heerlijke pasta met tomatensaus, maar die laatste kan ook de schuldige zijn van brandend maagzuur. Net zoals citrusvruchten bevat tomatensaus immers veel zuren, die weer kunnen oprispen als je maag ze probeert te verteren.

Alcohol

Een glaasje Merlot wiegt je dan misschien sneller in slaap, alcohol verstoort wel de kwaliteit van je slaap. Je nachtrust wordt immers meer onderbroken, je moet vaker naar het toilet en hoewel je in de eerste helft van de nacht beter slaapt, slaap je in de tweede helft net slechter. Als je ‘s avonds een glas drinkt, doe dat dan bij voorkeur bij het avondeten en stop daarna. Alcohol kan je slaap nog 4 tot 5 uur nadat je je laatste glas dronk beïnvloeden.

Pikante voeding

Crashen op de zetel met je favoriete Thaise curry: het is bijna een vrijdagavondritueel geworden. Maar als je slaap je dierbaar is, beperk je je kant-en-klare maaltijden beter tot de lunchpauze. Pikante voeding kan immers zure reflux veroorzaken, die kan verergeren als je gaat liggen. Je doet het dus ook beter wat rustig aan met die spicy saus op je wokgerecht.