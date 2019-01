5 mogelijke redenen waarom je altijd dorst hebt TVM

13 januari 2019

Heb je de hele dag door dorst? Wellicht is er niets aan de hand en moet je gewoon wat meer water drinken, maar soms kan een extreme vorm van dorst wél wijzen op een onderliggend gezondheidsprobleem. 5 mogelijke oorzaken.

1. Je bent gedehydrateerd

Zoals hierboven al gezegd, is de kans groot dat je gewoon gedehydrateerd bent en wat meer water moet drinken. Hoeveel water je net op een dag moet drinken, is moeilijk te zeggen omdat dat bij iedereen anders is. Wie bijvoorbeeld veel sport of in een warm klimaat woont, moet logischer wijs meer drinken. Aan de kleur van je urine kun je wel zien of je meer of minder moet drinken. Hoe lichter van kleur, hoe beter.

2. Je dieet

Ook wat je eet gedurende de dag, kan eraan bijdragen of je veel dorst hebt of niet. Zo is van het keto-dieet bijvoorbeeld geweten dat extreme dorst één van de bijwerkingen is. Bij dit populaire dieet dat onder andere Gwyneth Paltrow en Mick Jagger volgen, worden koolhydraten in maaltijden vervangen door vet. Dat betekent: veel room, mayonaise en kaas. Geen rijst en aardappelen, wel spek en rookworst. En dus ook dorst.

3. Schildklierproblemen

De effecten van een overactieve schildklier kunnen van persoon tot persoon verschillen. Overmatige dorst alleen is zeker geen reden tot paniek, maar hou wel de andere symptomen in de gaten zoals gewichtsverlies, trillende handen, uitputting, angstaanvallen en je lichter in je hoofd voelen. Als je meerdere symptomen ervaart, breng je toch beter je huisdokter even een bezoekje. Gewoon uit voorzorg.

4. Diabetes

Zowel bij diabetes type 1 en 2 zijn dorst en veel moeten plassen twee veelvoorkomende symptomen. Dat komt omdat de nieren niet meer in staat zijn om alle glucose tegen te houden omdat de bloedsuikerspiegel veel te hoog is. Omdat glucose vocht aantrekt, zullen je nieren meer vocht doorlaten dan anders waardoor je meer moet plassen en daardoor ook meer dorst hebt.

5. Je medicatie

Tal van soorten medicatie hebben tenslotte ook dorst als mogelijke bijwerking. Denk bijvoorbeeld aan allergiemedicijnen, antidepressiva en medicijnen tegen een te hoge bloeddruk.