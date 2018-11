5 manieren waarop koud weer je slaap beïnvloedt mv

06 november 2018

07u49

Bron: Bustle 0 Fit & Gezond Wanneer de temperaturen zakken, krijgen velen onder ons stiekem zin om aan een warme winterslaap te beginnen tot de lente terugkeert. Jammer genoeg zijn we niet in staat om maandenlang te dutten tijdens het koude seizoen, maar het weer heeft wel degelijk een effect op jouw slaap.

1. Je valt gemakkelijker in slaap

Terwijl de meeste onder ons het liefst naar dromenland vertrekken onder een warme berg dekens, stelt de Amerikaanse Sleep Foundation dat het beter is om koel te slapen en dus ook de verwarming in je slaapkamer niet te hoog te zetten. Het heeft allemaal te maken met je lichaam’s natuurlijke temperatuurcyclus.

De thermostaat een tikje hoger zetten voor een gezellige avond thuis klinkt aanlokkelijk, maar het kan echt grote schade aanrichten aan je slaap. Professor Michael Decker, woordvoerder van de American Academy of Sleep Medicine, legt uit: “Wanneer we slapen, went ons lichaam aan de kamertemperatuur. Doorgaans kan je het beste slapen wanneer je lichaamstemperatuur een beetje verlaagd is in een frisse ruimte”.

Hoewel we geen perfecte temperatuur kunnen bieden omdat dat uiteindelijk een kwestie is van persoonlijk comfort, vallen de optimale temperaturen tussen 20 en 22 graden Celsius. Een tip die we kunnen meegeven is je gigantisch dikke winterdons om te ruilen voor meerdere lagen, die je makkelijk kan verwijderen als de warmte je wakker houdt. Uiteraard is ook een te koude atmosfeer slecht voor je slaap. Daarom is het belangrijk voor jezelf uit te zoeken wat aangenaam is.

2. Slapen in tocht maakt je slaap ‘ondiep’

Wat je oma je ook vertelde over de gezonde kracht van frisse lucht, slapen met een open raam in de winter of zelfs met wat tocht dat van onder de deur komt, kan voor slaapproblemen zorgen. Een studie uit 2017 ontdekte dat slapen in tocht, of dat nu door een open deur of een airco in de zomer komt, ervoor zorgt dat mensen meer woelen in hun slaap, een hogere hartslag hebben en vaker wakker worden.

3. Minder licht = meer slaap

We hebben nood aan zonneschijn om alert en energiek te zijn. Het gebrek aan natuurlijk licht tijdens de winter kan daarom een probleem worden. “Wanneer we niet genoeg licht krijgen, kunnen we ons een hele dag slaperig voelen en dat betekent ook dat er op het einde van de dag geen opvallende duisternis is die ons lichaam het signaal geeft dat het tijd is om te slapen”, verklaart Prof. Decker.

We voelen dus niet dat het bedtijd is omdat we de hele dag door half aan het slapen zijn. Decker zegt dat je ’s morgens best zo veel mogelijk zonlicht probeert te verkrijgen. ’s Avonds is het belangrijk om te fel licht te mijden. Schakel daarom je televisie of je laptop minstens een uur voor je gaat slapen uit. Beperk ook in je slaapkamer artificieel licht tot een minimum.

4. Koud weer laat je harder werken

Een studie uit 2012 ontdekte dan weer dat wanneer het op slaapkwaliteit aankomt, warmte en koude andere effecten hebben. Warm en vochtig weer zorgt ervoor dat mensen minder diep slapen, vaak wakker worden en niet even goed uitgerust zijn, niet per se nieuw als je je de zwoele temperaturen van deze zomer nog herinnert. Koud weer heeft daarentegen een interessanter effect: mensen slapen goed in koude temperaturen en voelen zich wel uitgeslapen, maar hun lichaam moet meer zijn best doen. Hartslagen stijgen de hoogte in en ook onze bloeddruk volgt dat voorbeeld.

5. Minder stress

Zomer = relax en winter = stress, toch? Niet volgens de wetenschap. Een studie die dit jaar door de American Physiological Society werd uitgevoerd ontdekte dat cortisol, een stresshormoon dat stijgt en daalt doorheen de dag, het laagst is tijdens de nacht. Daarnaast zien ze een piek in de zomer en een daling in de winter. Dit heeft een impact op hoe we slapen, want cortisol verstoort slaapmechanismes wanneer het te hoog is.