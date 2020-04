Curcufen Gesponsorde inhoud 5 manieren om je spieren soepel te houden in quarantainetijden Aangeboden door EG

15 april 2020

12u00 0

Dankzij de coronamaatregelen leren we heel wat bij over onze samenleving. Zo blijkt onder meer dat je die kan indelen in twee soorten mensen: zij die hun vrije tijd gebruiken om al dan niet fanatiek aan het sporten te slaan, en zij die al moe worden bij de gedachte alleen al. Heb jij je lichaam al tot het uiterste gedreven? Of word je met de dag stijver door een gebrek aan beweging? Geen nood. Met de volgende 5 eenvoudige tips slaag je erin om je spieren en gewrichten fit en gezond te houden. Tot welke categorie je ook behoort.

Kies je dagelijkse activiteiten slim

Sport is een uitstekend middel tegen stress. Het verbetert je humeur, helpt om je gedachten te verzetten en zorgt voor een betere nachtrust. Dat kunnen we in deze moeilijke periode allemaal gebruiken. Om te genieten van die voordelen hoef je gelukkig helemaal geen kilometers te gaan joggen of uren op de fiets te zitten. Actief bezig zijn heeft ook al een heilzame invloed. Zet dus overdag je tv uit en maak een wandeling met je hond, neem je tuin onder handen, daag de kinderen uit voor een partijtje voetbal of geef je huis een extra poetsbeurt. Zo blijf je in beweging zonder dat je jezelf hoeft te forceren.

Zit niet te lang op je stoel

Ben je van thuis aan het werken? Of spendeer je vele uurtjes achter je computer om bij te praten met vrienden, familieleden en zelfs verre kennissen? Blijf dan niet aan je stoel gekluisterd zitten. Loop liever rond terwijl je belt, ga regelmatig een glas water halen in de keuken en zorg dat je printer niet binnen handbereik staat. Elk halfuur even rechtstaan is een ware traktatie voor je spieren en gewrichten. Stel hiervoor desnoods een alarm in, of gebruik een app als Sitting Timer.

Start je dag al stretchend

Een sedentaire levensstijl kan er op termijn voor zorgen dat je spieren en gewrichten stijf of zelfs pijnlijk aanvoelen. Overgewicht en een aantal extra jaren op de teller kunnen die klachten versterken. Gelukkig bieden stretchoefeningen soelaas. Dus waarom start je je quarantainedagen voortaan niet met een rek- en strekroutine? Stretch bijvoorbeeld je quadriceps door elk been om de beurt naar achteren te plooien en je hiel naar je billen te trekken. Maak je heupen los door met één been op een krukje te gaan staan en je andere been ontspannen heen en weer te slingeren. En rek je rug door op je knieën te gaan zitten en je handen voorzichtig zo ver mogelijk naar voor te reiken op de grond. Meer inspiratie vind je hier. Wedden dat je niet alleen soepeler maar ook energieker aan je dag begint?

Ken je grenzen

Heb je vol goede moed (of uit pure verveling) je loopschoenen van onder het stof gehaald? Staar je niet blind op prestaties van anderen die je ziet verschijnen op sociale media. Train in je eigen tempo, luister naar je lichaam en bouw de intensiteit rustig op. Zo verklein je de kans op overbelasting en blessures. Vergeet niet om elke work-out te starten met een opwarming en te eindigen met een cooling-down. Zo maak je je spieren los voor en na de inspanning.

Laat je extra ondersteunen

Wil je je lichaam ondersteunen tijdens je inspanningen? Weet dat er natuurlijke middeltjes bestaan die je helpen om je spieren en gewrichten soepel te houden. Kurkuma staat bijvoorbeeld bekend om haar positieve effect op ons bewegingsapparaat. Het voedingssupplement Curcufen combineert actieve stoffen uit de Curcuma longa wortelstok en de Boswellia serrata boom (ook wel wierookboom genoemd) in vloeibare vorm, zodat ze meteen worden opgenomen in de bloedbaan en direct voordeel bieden. Zo kan je blijven bewegen, zonder zorgen.

Curcufen is een voedingssupplement voor volwassenen vanaf 18 jaar op basis van Curcuma- en Boswellia-extract en vitamine D3. Vitamine D3 draagt bij tot het behoud van de goede werking van spieren. Curcuma longa en Boswellia serrata zorgen voor soepele gewrichten.

Meer info: www.eg.be/curcufen. Start nu je kuur en verleng ze gratis met 20 dagen.