5 makkelijke manieren om je metabolisme een boost te geven Goed Gevoel

22 maart 2018

09u57 0 Fit & Gezond Heb jij ook soms het gevoel dat je die paar kilootjes niet kwijtraakt? Misschien werkt je metabolisme dan wel te traag. Krijg het weer op peil met deze vijf tips. Je taille zal je dankbaar zijn.

1. Voeg een ei toe aan je ontbijt

Uit onderzoek blijkt dat meer eiwitten eten je calorieverbranding na de maaltijd verhoogt. Laat die omelet maar komen!

2. Maak je maaltijden 25 procent kleiner

Als je nog geen honger hebt drie à vier uur nadat je je laatste maaltijd verorberde, heb je te veel gegeten. Idealiter eet je om de paar uur zodat je lichaam een gestage stroom van calorieën binnenkrijgt die het kan gebruiken voor energie. Als je je stofwisseling wil verhogen moet je je maaltijden dus kleiner maken. Zorg er wel voor dat de helft van je bord uit groenten en fruit bestaat. Als je na drie à vier uur opnieuw klaar bent om te eten, zit je goed. Ben je helemaal uitgehongerd, probeer dan je portie met een achtste in plaats van een vierde te verkleinen.

3. Doe je krachtoefeningen door elkaar

Stop met je krachttraining op te delen in stukjes met bijvoorbeeld eerst al je push-ups, dan rust, dan al je sit-ups, rust, al je squats, rust … Doe ze liever door elkaar om je metabolisme te verhogen en meer calorieën te verbranden tijdens en na je training. En dat kan je makkelijk doen met je oude work-out. Als je normaal gezien drie sets van push-ups, rust, drie sets van squats, rust en drie sets van sit-ups doet, doe dan nu een van elke set na elkaar zonder rustpauzes tussen. Bijvoorbeeld: een set van push-ups, squats en sit-ups. Neem na die set een korte pauze en herhaal die volgorde nog twee keer.

4. Zit nooit stil

Zelfs al moet je heel de dag achter je bureau vertoeven, probeer toch om regelmatig te bewegen vanop je stoel, friemel erop los of loop af en toe eens rond. Daardoor blijft je stofwisseling op peil en verbrand je maar liefst 350 extra calorieën per dag.

5. Push jezelf, ook al zie je er een beetje gek uit

Als je stapt, of het nu een langzame wandeling is door het bos, van het kantoor tot aan de metrohalte of van je voordeur tot aan je brievenbus, probeer om dan even aan een versnelling hoger te stappen. Zulke snelheidsveranderingen, hoe kort ook, zijn een heel goede manier om je calorieverbranding te verhogen.