5 makkelijke manieren om je kind meer fruit en groenten te laten eten Birte Govarts

24 maart 2019

09u05

Klinkt 'Néé mama, ik lust geen broccoli!' je bekend in de oren en ben je de eeuwige discussies tussen jou en je kinderen aan de keukentafel ook meer dan beu? Dankzij deze 5 tips is de kans groot dat ze niet eens beséffen dat ze gezond aan het eten zijn.

1. Vervang spaghetti door courgetti

Of andere groentespaghetti. Serveer met bolognaise- of andere saus en eventueel wat geraspte kaas. De kans is groot dat je zoon of dochter het verschil niet eens opmerkt.

2. Laat je kind zijn of haar eigen smoothie maken

Roep één ochtend per week uit tot smoothie-ochtend en laat je kind zélf kiezen welk fruit er in zijn of haar smoothie mag.

3. Maak frietjes van zoete aardappel

Kinderen houden van frietjes. Vervang ze af en toe door frietjes van zoete aardappel, die je klaarmaakt in de oven. Wil je nog een stapje verder gaan? Maak dan ook guacamole en laat je kind hun frietjes daarin dippen. Een heerlijke en gezonde combinatie!

4. Wees creatief met bloemkool

Bloemkoolpuree, bloemkoolrijst, een pizzabodem gemaakt van bloemkool ... Je merkt het al: deze groente is heel veelzijdig en dus makkelijk in de maaltijden van je kind te sneaken.

5. Kies voor klein

Groter is niet altijd beter, en al zéker niet als het om groenten gaat. Maak je spaghettisaus met wortelen, paprika’s, courgette en champignons? Als je ze extra fijn snijdt, zullen je kinderen er véél minder op tegen hebben. Ook kan je aan veel andere gerechten, zoals omeletten, fijngesneden groenten toevoegen.