5 dieetmythes die je mag negeren Goed Gevoel

20 maart 2018

08u58 0 Fit & Gezond Diëten: er vloeide al heel wat inkt over. De ene zegt dit, de ander dat. Wat is waar en wat niet? Deze beweringen mag je alvast negeren.

1. Pasta is des duivels voor wie op dieet is

Je hoeft geen arrivederci te zeggen tegen een bord spaghetti als je wat wil afvallen. Tenminste, als je met mate geniet van je spaghetti. Overdaad schaadt immers altijd. Maar als je je aan de aanbevolen portiegrootte houdt, is er geen reden om het pak pasta uit je voorraadkast te bannen. De sleutel tot een geslaagd dieet? Variatie!

2. Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag

Lang werd beweerd dat niet ontbijten dikker maakt. Je zou doorheen de dag sneller naar ongezonde snacks grijpen en grotere porties eten. Recente studies wezen echter uit dat daar weinig van aan is. Of iemand bijkomt of niet, heeft immers met heel wat meer factoren te maken dan het al dan niet overslaan van een maaltijd. Geen tijd voor een uitgebreid ontbijt ’s ochtends? Voel je dus zeker niet schuldig! Maar weet wel: als je denkt dat je met een lege maag meer calorieën verbrandt tijdens het sporten – nog zo’n hardnekkige mythe -, ben je eraan voor de moeite.

3. Van lightproducten val je sowieso af

Het lightlabel biedt geen garantie op succes. Op je portiegroottes letten doet dat wel. Slim en dus voor light kiezen kan je een einde op weg helpen, hoewel producten met minder vet, suiker of calorieën je geen vrijgeleide geven om er zoveel van te eten als je wilt. Voedingswaren uit de restgroep – denk aan chips, sauzen en frisdranken – zet je sowieso beter niet dagelijks op het menu. En of je ze light koopt of niet, maakt in principe weinig uit. Omdat het verschil in kilocalorieën soms vrij beperkt is én een lightversie in bepaalde gevallen meet koolhydraten en dus suikers bevat, kan je beter voor de variant kiezen die jij het lekkerst vindt.

4. Je genen zijn verantwoordelijk voor je gewicht

Dit excuus heb je waarschijnlijk al meer dan eens gehoord. Dat het ontwikkelen van overgewicht voor een deel erfelijk bepaald is, valt niet te ontkennen. Voor één procent om precies te zijn, aldus onderzoekers van de universiteit van Californië. Zij berekenden het obesitasrisico van bijna 9000 volwassenen die in verschillende tijdsperiodes geboren werden. De conclusie? Niet de genen, maar wel eet- en leefgewoontes bleken de grootste rol te spelen bij het al dan niet ontwikkelen van overgewicht. Gelukkig heb je daar wel controle over!

5. Natuurlijke suiker is beter

Of je nu bruine of witte suiker, honing dan wel stevia voor je hebt staan, suiker is en blijft suiker. Ook natuurlijke zoetmiddelen bevatten calorieën en zijn dus met mate te gebruiken.