4x yoga in bed voor luieriken: "Je kan deze oefeningen zelfs doen tijdens het snoozen"

18 september 2020

08u06 1 Fit & Gezond Yoga voor ‘luilakken’, want de boog hoeft niet altijd gespannen te staan. Yogalerares Valerie Rousseau deelt haar top vier van oefeningen waar je zelfs je bed niet voor uitmoet. “Je lichaam zet zich naar je manier van leven. Vaak maken simpele oefeningen zoals deze al het verschil tussen verkramping en relaxatie.”

“Een gezond lichaam is zowel sterk àls flexibel", begint yogalerares en masseuse Valerie Rousseau. “Maar we zetten ons vaak zó in op kracht, dat we die soepelheid vergeten. Je kan misschien gewichten heffen, maar krijg je je ellebogen nog tegen elkaar? Daarom pleit ik al jaren voor deze vier eenvoudige yogahoudingen, die je gewoon in bed kan doen. Ze zijn supersimpel en iedereen kan ze, het is alleen een kwestie van willen.”

Je hoeft je er zelfs niet (helemaal) bewust van te zijn. “Doe ze terwijl je snoozet. Zo krijgt ook je lichaam tijd om wakker te worden terwijl je geest uit slaapstand komt. Je begint meteen op een heel andere manier aan je dag. In plaats van gewekt te worden door het vreselijk irritante geluid van je wekker en meteen in de stress te schieten, gun je jezelf tien minuutjes ‘lummelen’.”

De expert raadt zelfs aan om de houdingen ook voor het slapengaan te herhalen. “Maak er een routinehandeling van, zoals tandenpoetsen. Je valt toch niet meteen in slaap als je gaat liggen. Misschien heb je net tv gekeken en is je brein nog actief? Gun het een paar minuten om tot rust te komen. Je lichaam zet zich naar je manier van leven. Vaak maken simpele oefeningetjes zoals deze al het verschil tussen verkramping en relaxatie.”

De easy twist

“Met deze houding maak je je ruggengraat op een zachte, toegankelijke manier los. Heerlijk bij het opstaan als je nog wat stijf bent van de nacht, en bovendien geef je je organen een massage. Je darmen in het bijzonder hebben baat bij deze houding. Het zou ideaal zijn je om ’s morgens net na het ontwaken te ontlasten, maar dat is bij veel mensen niet het geval. Deze houding maakt je darmen wakker. Zeker als je terwijl met je buik ademt, in plaats van met je borst. De kans is groot dat je dan wél naar de wc zal moeten. Waarom de twist ook ’s avonds goed is? Je hebt misschien de hele dag gezeten of gestaan en dat voel je aan je rug. Opnieuw losmaken en ontspannen is de boodschap.”

De banaan

“Veel mensen die ik op mijn massagetafel zie, kampen met spanning op hun onderrug. Soms door hun zittende bureaujob, soms door lange dagen rechtstaan. Met een ‘side bend’ ga je je lage rugspieren juist strekken. Als je geen yoga doet, stretch je die spieren 9 kansen van de 10 nooit, tenzij je misschien iets pakken moet krijgen dat onder een kast is gerold. Volgens de Chinese geneeskunde stretch je met deze oefening ook de meridiaan van de galblaas, die langs zijkant van je lijf loopt. Meridianen zijn onzichtbare banen die zoals aderen of zenuwen door ons lichaam lopen en energie vervoeren. Elke meridiaan is verbonden met een orgaan, in dit geval dus de galblaas. De galblaas staat in de oosterse filosofie voor het maken van beslissingen. Daarom wordt hij ook wel de decision maker genoemd. Ben je een eeuwige twijfelaar? Dan is deze oefening iets voor jou.”

De hartopener

“De kans is groot dat je een beetje in elkaar gezakt achter je bureau zit of gewoonlijk met hangende schouders rechtstaat. Dat maakt de borstspieren stroever en korter. In yogalessen doen we daarom houdingen zoals de cobra of opwaarts kijkende hond, maar deze hartopener is een eenvoudiger alternatief dat je gemakkelijk tussen de lakens kan doen. Zijn chakra’s jouw ding? Deze houding zet logischerwijs je hartchakra open, die zich in het midden van de borst bevindt. Dat maakt je ontvankelijker voor emoties of voor wat er om je heen gebeurt, en je zal het ook makkelijker vinden om lief te zijn voor jezelf.”

“Door deze oefening vaak te doen, train je jezelf om niet als een in elkaar gezakt hoopje door het leven te gaan, maar om je rug te rechten en letterlijk aan te kijken wat er zich aandient. Ten slotte is deze hartopener ook gunstig voor je longcapaciteit. Omdat we zo vaak vooroverhangen, ademen we oppervlakkig. Als je je borst openzet geef je ruimte aan je longen, zodat je die ook kunt stretchen en vergroten.”

De omgekeerde vlinder

“Vooral vrouwen kunnen hun voordeel doen met deze houding. Natúúrlijk is deze houding ook goed voor mannen, maar zij hebben minder de neiging om hun heupen af te sluiten wanneer ze zitten. Vrouwen daarentegen zitten opvallend vaak met hun benen over elkaar geslagen, terwijl vrouwelijke kracht zich juist in die heupen bevindt. Je heupen afsluiten is daar dus de omgekeerde beweging van. Puur anatomisch dan: een heupopener als deze neemt spanning rond het bekken weg en geeft de lage rug daardoor meer ruimte.”

