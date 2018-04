4 tips om je zoutinname te verminderen Goed Gevoel

26 april 2018

12u46 5 Fit & Gezond Die zak zoute chips smaakte dan misschien wel overheerlijk, echt gelukkig wordt je lichaam er niet van. Vooral de grote hoeveelheid zout doet ons lijf geen deugd. Denk hoge bloeddruk, het ophouden van vocht, een opgeblazen gevoel en heel wat andere gezondheidsproblemen op lange en korte termijn.

Gelukkig is je zoutinname verminderen niet zo moeilijk en hoeft het ook niet te betekenen dat je voortaan alleen nog smakeloos kunt eten. Met deze tips eet jij minder zout zonder aan smaak te moeten inboeten.

1. Gebruik kruiden

Kruiden als zwarte peper, oregano of zelfs look of een kant-en-klare kruidenmix (zonder zout welteverstaan) zijn de ideale manier om je voedsel op smaak te brengen. Extra bonus? Ze bevatten geen calorieën dus je kan er zoveel van gebruiken als je maar wil.

2. Voeg zuren toe

Net als zout zorgt zuur ervoor dat de smaak van je voedsel een extra boost krijgt. Denk er dus zeker eens over na om wat balsamicoazijn aan je pasta of salade toe te voegen. Enkele druppels citroen kunnen er daarnaast ook voor zorgen dat je maaltijd een onverwacht heerlijke toets krijgt.

3. Ga voor zeewier

Op zoek naar een unieke smaak om aan een gerecht toe te voegen? Dan is gedroogd zeewier misschien wel de oplossing. Je vindt het in aziatische winkels, of misschien zelfs in de Oosterse afdeling van je lokale supermarkt.

4. Kies eens voor een andere kooktechniek

Je hoeft niet alleen met ingrediënten of kruiden te experimenteren, ook de manier waarop je een maaltijd bereidt doet heel wat voor de smaak. Over het algemeen zorgen grillen en traag garen ervoor dat de smaak van een bepaald voedingsmiddel versterkt wordt. Bovendien krijgt je voedsel door een andere bereidingswijze meteen ook een heel andere textuur, wat ook voor een andere smaaksensatie zorgt.