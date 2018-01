4 redenen waarom afvallen in de winter moeilijker is (en hoe het wel lukt) ND

12u54

Bron: Health 1 thinkstock Fit & Gezond Een fris slaatje als het vriest buiten klinkt net iets minder aanlokkelijk dan een ovenschotel met kaas. En buiten gaan joggen is nu ook het laatste waar je zin in hebt. In de winter is het net iets moeilijker om die slanke lijn te behouden, maar gelukkig is niets onmogelijk. Vier tips om in de winter fit te blijven, zodat je vol zelfvertrouwen de lente tegemoet kan.

1. Verleiding ligt overal op de loer

We hebben het niet over het nieuwe seizoen van Temptation Island, wel over die warme chocolademelk, roomsoepen en ovenschotels die jouw naam lijken te roepen. Je voelt je bij voorbaat al schuldig als je eraan toegeeft en net daar knelt het schoentje. "Het gevaar is dat je bepaalde voedingsmiddelen als 'goed' en 'slecht' gaat bestempelen," zegt gezondheidscoach Sheila Viers. "Zodra je van iets in je hoofd hebt gestoken dat het 'slecht' is, koppel je voeding aan schuldgevoel en dat zorgt voor ongezonde eetgewoonten."

In plaats van te piekeren over calorieën, maak je beter voedingskeuzes op basis van wat goed voor je is, tipt de coach. Probeer te plannen wat je gaat klaarmaken en kies voor gezonde, voedzame dingen, maar hou ook ruimte om af en toe oprecht te snoepen van iets dat net iets minder gezond is. Alleen zo kan je op lange termijn een gezonde relatie met voedsel creëren.

2. Je bent niet gemotiveerd om te sporten

Ben je eindelijk door weer en wind naar huis gefietst na het werk, dan neem je jezelf voor om vooral níet meer buiten te komen en die yogales te skippen. Een avondje onder een dekentje op de zetel klinkt dan als een hemels alternatief.

"Echt geen zin om buiten te komen? Probeer dan binnen wat te bewegen, door online video's met workouts op te zoeken," geeft Viers als tip. "In beweging blijven heeft veel meer voordelen dan enkel in vorm blijven of gewicht verliezen. Je krijgt er energie door en ook voor je humeur geeft het een opkikker." Dipje door de winter? Probeer jezelf te motiveren om te gaan sporten, met in het achterhoofd dat je jezelf beter zal voelen. Ga niet sporten om kilo's te verliezen, maar om achteraf dat leuke gevoel te krijgen. Wedden dat dit een betere motivator is?

3. Je eet meer zout

In de winter krijg je waarschijnlijk meer zouten binnen, doordat je sneller teruggrijpt naar verpakte en bewerkte voeding. Denk aan groenten en soepen uit bokalen en blik, waar vaak zouten aan zijn toegevoegd en die ervoor zorgen dat je makkelijker water ophoudt. Zelfs als je let op calorie-inname, kan te veel zout ervoor zorgen dat je je opgeblazen voelt. "Voeg wat voeding die rijk is aan potassium toe aan je eetpatroon, die het zoutgehalte in je bloed regelen. Avocado, banaan, tomaat, zoete aardappel en kokoswater zijn goede opties."

4. Rauwe groenten spreken niet aan

Waar een tomatenslaatje met rucola zo goed kan smaken in de zomer, krijg je het in de winter nog kouder bij de gedachte alleen al. Maar warme gerechten hoeven niet ongezonder te zijn, integendeel. Soep kan je letterlijk van alle soorten groenten maken. Of wat dacht je van geroosterde pompoen in de oven, warme spruitjes of gepofte zoete aardappel? Ook fruit kan je makkelijk warm maken zodat het meer aanspreekt in de winter. Denk maar aan een warme appel met een snuifje kaneel, of een frambozencoulis om door je yoghurt of havermout 's ochtends te roeren.