Plantaardig eten Gesponsorde inhoud 4 redenen om minstens 1 keer per week voor plantaardig te kiezen Aangeboden door Alpro

13 februari 2019

13u48 0 Fit & Gezond De stap naar een vegetarisch of veganistisch bestaan is voor de meesten onder ons nog een stap te ver. Toch heeft bijna de helft van alle Belgen zijn vleesconsumptie het laatste jaar verminderd en staat de meerderheid ervoor open om minstens 1 x per week volledig plantaardig te eten*. Wij sommen de belangrijkste redenen op om flexitariër te worden.

1. Het is goed voor jou

Door te kiezen voor meer plantaardige voeding zet je alvast een eerste stap naar een gezond en evenwichtig voedingspatroon. Mensen die ervoor kiezen om meer plantaardig te eten krijgen wel eens te horen dat ze een tekort aan bepaalde voedingsstoffen kunnen oplopen maar dat klopt niet.

Integendeel, plantaardige maaltijden zijn vaak arm aan verzadigde vetzuren (lees: ongezonde vetten) én rijk aan vezels, mineralen, vitaminen en proteïnen. Soja is daar een mooi voorbeeld van. De sojaboon is van nature rijk aan hoogwaardige proteïnen waarvan de kwaliteit evenwaardig is aan die van dierlijke eiwitten.

Geen wonder dus dat steeds meer topsporters een meer plantaardige voedselkeuze maken. Zo wisselt Olympisch kampioene Nafi Thiam dagen waarop ze vlees, vis, zuivel en eieren eet af met dagen waarop ze resoluut kiest voor plantaardige alternatieven.

2. Het is goed voor onze planeet

Niets zo actueel als de verenigde strijd tegen de klimaatopwarming. Het wordt hoog tijd om onze levenswijze aan te passen in functie van het milieu en wist je dat ook een aangepast voedingspatroon daarbij kan helpen? Wat we eten en drinken en hoe dat gemaakt wordt, is goed voor ongeveer 30% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie. Meer plantaardig eten maakt al een wereld van verschil. Op vlak van CO2-uitstoot, maar ook met betrekking tot waterverbruik. Eén keer per week volledig plantaardig eten bespaart zo’n 1500 liter aan water, wat overeenkomt met 15 douchesessies. Flexitariër worden = samen kiezen voor een gezonde wereld.

3. Het is fijn om iets nieuws en lekkers te ontdekken

Wie in de keuken overstapt naar een meer plantaardig menu, zal een nieuwe wereld zien opengaan. Flexitariër zijn is een echte hype en daardoor is het aanbod ontzettend gevarieerd én lekker geworden. Ontdek leuke kookboeken en blogs en ga aan de slag met ingrediënten zoals sojadrinks, haver, rijst en allerhande groenten, fruit, noten en zaden. Dé foodtrend du moment is jackfruit. Een fruitsoort, afkomstig uit Zuid-Amerika, die omwille van de structuur steeds vaker als vleesvervanger wordt gebruikt. Origineel, puur, lekker. Try it!

4. Het is niet moeilijk

Net omdat het aanbod zo groot is en de drempel zo laag is flexitarisme een trend die werkelijk iedereen kan volgen. Goed voor je lichaam, voor je smaakpapillen en voor de hele wereld. Sign for your future!



Spreken bovenstaande redenen jou aan om ook wat vaker te kiezen voor eten afkomstig van planten? Laat net dàt de missie zijn van Belgisch merk Alpro. Klik hier en ontdek het uitgebreide aanbod van Alpro: lekkere, gezonde, plantaardige producten die optimaal bijdragen aan het algemeen welzijn en gemaakt worden met het grootste respect voor onze planeet. De Alpro producten bevatten calcium en vitamine D.

Calcium en vitamine D zijn nodig voor de instandhouding van normale botten. Een gevarieerd, evenwichtig voedingspatroon en een gezonde levensstijl zijn aanbevolen voor een goede gezondheid.

* Bron: het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Alpro tussen 16 en 26 november 2018 bij 1.000 Belgen, representatief op geslacht, taal, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1.000 Belgen bedraagt 3,02%.