4 op de 5 jongeren bewegen te weinig: WHO waarschuwt voor de gevaren

22 november 2019

08u25 0 Fit & Gezond Een nieuwe studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toont aan dat 80% van schoolgaande jeugd niet aan het aanbevolen uur lichaamsbeweging per dag komt. En dat kan volgens de WHO zowel hun huidige als hun toekomstige gezondheid in gevaar brengen.

Voor de studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘The Lancet Child & Adolescent Health’, werden de gegevens van 1,6 miljoen scholieren uit 146 landen tussen de leeftijd van 11 en 17 jaar verzameld. Daaruit bleek dat meer dan 4 op de 5 jongeren te weinig beweging krijgen per dag. Nochtans raadt de WHO aan om minstens een uurtje te spenderen aan wandelen, spelen, fietsen of deelnemen aan georganiseerde sporten.

Meisjes scoren het slechts. 85% van hen komt niet aan het aanbevolen uur sporten per dag, tegenover 78% van de jongens. Dat verschil was merkbaar in alle landen op enkele na. Zo deden de meisjes het beter in Tonga, Samoa, Afghanistan en Zambia. De meeste landen zagen de genderkloof ook groter worden over een periode van 15 jaar. De studie liep van 2001 tot 2016.

België bevindt zich in de middenmoot

In 2016 kregen de jongens in de Filipijnen het slechtste rapport. Daar bewoog maar liefst 93% van de jongens te weinig. In Zuid-Korea scoorden de meisjes het slechtst (97%) en ook beide geslachten samen. Daar kwam 94% van de adolescenten niet aan een uurtje beweging per dag. Bangladesh behaalde dan weer de beste punten. Daar sporten 63% van de jongens en 69% van de meisjes te weinig. De onderzoekers wijten de betere score bij de jongens aan de sterke focus op nationale sporten zoals cricket en bij de meisjes aan maatschappelijke factoren zoals de vele huishoudelijke taken die ze op zich moeten nemen. België belandt in de middenmoot. Zo beweegt 79% van de jongens te weinig, en 88% van de meisjes.

Dat de schoolgaande jeugd zo weinig beweegt, is erg gevaarlijk voor hun gezondheid waarschuwt de WHO. “Er zijn dringend beleidsmaatregelen nodig om de fysieke activiteit te bevorderen bij de jeugd om hun huidige en toekomstige gezondheid niet in gevaar te brengen.” Zo is een fysiek actieve levensstijl bij adolescenten niet alleen belangrijk voor hun hart, spieren, ademhaling, botten en gewicht, maar veel bewegen zou ook een positieve invloed hebben op de cognitieve ontwikkeling. Daarnaast wijzen studies uit dat die voordelen ook merkbaar blijven tijdens hun volwassene leven.

Om die positieve effecten te bereiken, beveelt de WHO adolescenten aan om elke dag een uur of langer matige tot krachtige lichamelijke activiteit na te streven. En daar moeten vooral nationale, stedelijke en lokale leiders iets aan doen volgens de organisatie. “De studie benadrukt dat jonge mensen het recht hebben om te bewegen en de mogelijkheid moeten krijgen om hun recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid te realiseren”, vertelt Fiona Bull, medeauteur van de studie. “Sterke politieke wil en actie kunnen het feit dat meer dan 4 op de 5 jongeren niet het genot en de sociale, fysieke en gezondheidsvoordelen kunnen ervaren, aanpakken. Beleidsmakers en belanghebbenden moeten dus dringend aangemoedigd worden om nu actie te ondernemen voor de gezondheid van deze en toekomstige generaties.”