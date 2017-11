4 op de 10 vrouwen houdt oude jeans bij 'om er ooit weer in te passen', jij ook? ND

Bron: Women's Health 8 Imani Clovis / Unsplash Fit & Gezond De kleerkast uitmesten is niet bepaald het grootste talent van de gemiddelde vrouw, zo bevestigen ook cijfers: 39% van de Amerikaanse dames houdt een jeansbroek bij die eigenlijk te strak zit, voor als ze er ooit nog eens inpassen. Maar is dat wel een goed idee?

Volgens een recente poll van het Amerikaanse enquêtebureau Harris Poll houdt 39% van de vrouwen een te strakke jeansbroek bij voor het geval ze ooit wat kilo's verliezen en die knoop weer dicht krijgen. Het gaat dan wel om Amerikaanse cijfers, maar een korte steekproef bij enkele dames uit onze omgeving leert dat ook wij daar wel eens schuldig aan pleiten.

Een perfecte motivator om wat kilo's te verliezen, of toch eerder wishful thinking? Het kan in principe geen kwaad als richtlijn, vindt voedingsdeskundige Melina Jampolis uit Los Angeles. "Op die manier leg je meer de nadruk op je lichaamssamenstelling, dan op een willekeurig nummertje op de weegschaal. En dat is belangrijk als je gezond wil blijven. Het is daarnaast een kosteloze manier om jezelf te belonen voor je gezonde inspanningen."

Kleine kanttekening: wees wel realistisch. Bezwijkt je kleerkast al jaren onder de kledingstukken die 'misschien ooit nog eens zullen passen', dan maak je jezelf waarschijnlijk wat wijs en is het tijd om nog eens op te ruimen. Kies in plaats daarvan voor flatterende kleding die goed past bij je figuur en de juiste troeven in de verf zet. Inspiratie nodig? 10 x de beste feestjurk voor elk figuur onder de 100 euro

