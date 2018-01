4 op de 10 jonge vrouwen vergeet regelmatig haar pil, zo overkomt het jou niet ND

Bron: Belga 0 Fit & Gezond Pil al eens vergeten? Je bent niet alleen. Minstens de helft van de jonge vrouwen vergeet één keer per maand haar pil, bij Belgische jongedames is dat één op de vier. Dat blijkt uit een enquête van Opinion Health/Bayer bij 4.500 vrouwen uit negen verschillende landen tussen 21 en 29 jaar oud.

De oorzaak die de ondervraagde dames opwerpen voor hun nonchalant pilgebruik, is de hectische periode waarin ze zich bevinden. De meeste jonge vrouwen hebben rond die leeftijd een eerste job, gaan samenwonen of kopen een huis. Door stress en drukke agenda's durven ze die pil dan wel eens ongewild overslaan.

Het onderzoek ‘Millennial vrouwen en anticonceptie’ werd uitgevoerd bij 4.500 vrouwen tussen 21 en 29 jaar oud in negen verschillende landen, waaronder ook België. 42% van de Belgische deelneemsters vergat de afgelopen maand minstens één keer haar anticonceptiepil te nemen, 32% vergat het zelfs meerdere keren. Internationaal gezien lagen die cijfers nog hoger, en ging het over meer dan de helft die maandelijks een pil per ongeluk overslaat.

Behoor jij ook tot die 4 op de 10 dames? Met deze tips denk je er hopelijk wel aan om ze op tijd te nemen. Ben je het toch eens vergeten, panikeer dan niet meteen. Goedele Liekens heeft tips over wat je dan precies moet doen.

- Neem je pil op een vast tijdstip. Niet alleen is het verstandiger voor de optimale werking ervan, het zorgt er ook voor dat je een routine inbouwt en het niet vergeet. Koppel je pil aan een bepaald ritueel dat je dagelijks doet, zoals tanden poetsen, de brievenbus openmaken enzovoort.

- Vele vrouwen kiezen ervoor om hun pil 's ochtends te nemen, maar wie in het weekend wat langer slaapt durft het daardoor ook wel eens per ongeluk over te slaan. Een moment waarop je altijd wakker bent - 17u in de namiddag bijvoorbeeld - kan ook een goed idee zijn. Bovendien heb je dan een hele dag om eraan te denken dat je 'straks die pil nog moet nemen'.

- Leg de pil in het zicht. Ergens weggestopt in een medicijnenkast zal je er waarschijnlijk niet aan denken om ze in te nemen. Wie ze regelmatig op haar netvlies ziet verschijnen, is minder geneigd om het te vergeten.

- Zet een alarm. Je kan een app installeren (myPill of Lady Pill Reminder, bijvoorbeeld) die je er dagelijks aan herinnert dat je je pil moet pakken, maar ook een gewone wekker op een vast tijdstip kan al helpen.

- Hang ergens een post-it met de boodschap "Pil genomen?" en kleef het op je badkamerspiegel, nachtkastje, voordeur,...