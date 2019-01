4 dingen die je voeten onthullen over je gezondheid Nele Annemans

07 januari 2019

15u03

Vaak last van verkleumde tenen of krampen in je voet? Hier lees je wat jouw voetsymptomen vertellen voor je gezondheid.

1. Koude voeten

Kunnen wijzen op: hypothyreoïdie

Ben jij altijd op zoek naar warme sokken om je verkleumde voeten te verwarmen? Dan lijd je misschien aan hypothyreoïdie. Dat is een aandoening waarbij de schildklier bepaalde hormonen, die helpen bij regulering van je stofwisseling, niet genoeg produceert. Dat tekort aan bepaalde schildklierhormonen kan zich uiten in koude handen en voeten.

2. Gele teennagels

Kunnen wijzen op: het gele-nagel-syndroom

De vergeling van nagels wordt meestal veroorzaakt door een lichte, behandelbare schimmelinfectie. Maar in zeldzame gevallen kan het ook een teken zijn van het gele-nagel-syndroom. Die aandoening wordt in verband gebracht met ademhalingsproblemen en lymfoedeem. De oorzaak van deze nagelverandering is niet bekend.

3. Een vergrote grote teen

Kan wijzen op: jicht

Jicht is een pijnlijke ontsteking die ontstaat als gevolg van gekristalliseerd urinezuur in een gewricht. Nog voor onbekende redenen ontwikkelt die plaatselijke opeenhoping van urinezuurkristallen zich vaak in het gewricht van de grote teen.

4. Voetkrampen

Kunnen wijzen op: een verstoord kaliumgehalte

Voetkrampen kunnen allerlei oorzaken hebben. Een van de belangrijkste daarvan is een verstoord kaliumgehalte. Zodra de spierkrampen- of pijn ook overdag voorkomen, of regelmatig zonder voorafgaande inspanning, ga dan zeker langs je arts. Dat kan een alarmsignaal zijn voor een verstopt bloedvat.