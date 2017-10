300.000 Belgen hebben het: wat is psoriasis en wat kan je eraan doen? Sophie Vereycken

11u08 32 Photo by Anete Lūsiņa on Unsplash Fit & Gezond Vandaag is het Wereld Psoriasis Dag. Een ziekte waaraan maar liefst 300.000 Belgen lijden. En toch is er nog veel onwetendheid over de huidaandoening.

Zo'n 2 tot 3 procent van de wereldbevolking heeft psoriasis, een chronische huidziekte die gekenmerkt wordt door opstoten van hevige jeuk, huidschilfering en rode, gezwollen, pijnlijke gewrichten. Net door die opvallende symptomen, rust op de ziekte soms een zwaar taboe. In tegenstelling tot wat velen vrezen is deze ziekte echter niet besmettelijk of schadelijk voor de gezondheid.

Omdat de oorzaak voorlopig nog onbekend is, is het niet mogelijk om de ziekte te genezen. Behandelingen zijn er dan ook vooral op gefocust om de opstoten onder controle te houden. Dat kan zijn door een uitwendige behandling, maar ook tabletten of lichttherapie. Al kan je ook zelf een aantal dingen proberen.

- Geniet van de zon: de combinatie van zomerzon en zwemmen in koud water, werkt voor veel patiënten. Af en toe een reisje naar de zon is dus geen overbodige luxe.



- Probeer stressituaties te vermijden, die kunnen de symptomen meestal verergeren. Ook alcohol en roken hebben een negatief effect.



- Leef zo gezond mogelijk. Een goede weerstand verkleint de kans op infecties en opstoten. Bovendien ervaart iemand die goed in zijn of haar vel zit minder stress.



- Verzorg je op de juiste manier. Sta niet te lang onder een warme douche, en let erop dat je milde douche- en verzorgingsproducten gebruikt (met een neutrale pH waarde van 5,5). Gebruik een verzorgende basiszal die de huid soepel houdt en uitdroging voorkomt.

Let op: wanneer je een nieuw product gebruikt, probeer het dan eerst uit op een klein stukje huid. Heb je na 1 à 2 dagen geen last? Dan kan je het in het gezicht uitproberen.

Voedende cremes zijn een must voor wie last heeft van psoriasis. ze voorzien de huid opnieuw van water en houden ze soepel, waardoor je minder jeukt hebt. Gebruik bijvoorbeeld Eucerin UreaRepair PLUS Handcrème 5% Urea (1) voor droge winterhanden en La Roche-Posay Iso-Urea MD Baume Psoriasis (2) of A-Derma Epitheliale A.H. Duo Ultraherstellende Crème Tegen Restlittekens (3) voor je gezicht. Na het douchen of voor het slapengaan kan je je lichaam verzorgen met Avène Akérat 10 Lichaamscreme (4).

De klassieke douchegel is geen goed idee voor een huid met psoriasis. De warme douchestraal droogt sowieso al uit, laat staan wanneer daar zeep bij komt kijken. Kies dus beter voor een doucheolie. Olies zoals Dermalex Doucheolie (5) reinigt goed, droogt niet uit, schuimt niet en houdt de huid soepel.

Bacteriën zijn de grootste vijand van je huid: ze houden immers de ontsteking in gang. Een licht ontsmettende zeep of crème op basis van koper en zink, zoals A-derma Dermalibour gel (6) of La Roche-Posay Cicaplast (7) is dan ook zeker de moeite waard om te proberen.

Je huid gaat jeuken precies omdat deze te weinig water, mineralen en zouten bevat. Een waterspray, zoals Vichy Eau Thermale (8), kan verkoeling bieden, al vergeet je na gebruik best niet op opnieuw een crème of olie de smeren, anders gaat het water onmiddellijk weer verdampen. Ook zeezouten, zoals de Seaderm Kera-Calm Schuimende Klei Uit De Dode Zee (9) kunnen soelaas bieden, al geldt ook hier: na gebruik een hydraterende crème smeren!

