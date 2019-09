30 dagen lang 30 minuten bewegen in het groen: wie gaat de uitdaging aan?

17 september 2019

14u22 0 Fit & Gezond Wie vaak beweegt in de natuur, voelt zich niet alleen gelukkiger, maar ervaart minder stress, kan zich beter concentreren en slaapt beter. Daarom organiseert CM en BOS+ voor de derde keer op rij 30-30, een campagne om zoveel Vlamingen te stimuleren om vanaf 21 september 30 dagen lang 30 minuten te bewegen in het groen.

Vorig jaar was de campagne al een succes met 5.400 deelnemers. Dit jaar willen gezondheidsfonds CM en BOS+ het nog beter doen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat niet alleen bewegen zelf, maar ook de omgeving waarin je beweegt, belangrijk is. “Wandelen in de vrije natuur kan helpen om minder te piekeren en positief in het leven te staan”, zegt Sien Cromphout van BOS+. “Dat zagen we ook bevestigd in de impactmeting na de voorgaande edities van 30-30.”

Die meting toonde aan dat je mentale en fysieke gezondheid er na 30 dagen wel degelijk op vooruit gaat. “Zo geven de deelnemers aan dat hun mentale gezondheid tijdens die 30 dagen met bijna 6% verbetert. De slaapkwaliteit gaat er met ruim 8% op vooruit. De stress vermindert met meer dan 7% en de concentratie neemt toe met bijna 12%. Deelnemers voelen zich ook gelukkiger en vitaler”, vult CM-gezondheidsexperte Kim Gaudeus aan.

Daarom moedigen ze dit jaar van zaterdag 21 september tot zondag 20 oktober zoveel mogelijk Vlamingen aan hun sportschoeisel aan te trekken en elke dag een halfuur in het bos of park te bewegen. Wandelen, joggen, touwtjespringen, fietsen: het kan allemaal, zolang het maar in de natuur is.

Bovendien wordt er ook per deelnemer een boom gepland in het 30-30-bos. Zo gingen er vorig jarig al 5.400 bomen de grond in een bos in Stekene. Dit jaar willen ze dan ook nog beter doen.

Wil jij ook de uitdaging aangaan? Meer info vind je op www.30-30.be.