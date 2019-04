3 x de slechtste voeding om van je buikje af te raken Nele Annemans

01 april 2019

11u09 0 Fit & Gezond Raak je alle pogingen ten spijt maar niet verlost van je buikje? Helaas komt een slankere taille er nooit vanzelf, maar door deze voeding wat minder op je menu te zetten kom je wel al dichter in de buurt.

1. Een kaasplank

Wees gerust, je hoeft je geliefde stukje kaas heus niet helemaal uit je dieet te bannen. Kaas is immers een belangrijke bron van calcium. Probeer daarentegen wel om de kaassoorten die het meest verzadigd vet bevatten (zoals cheddar) zoveel mogelijk te vermijden. Kies liever voor een klein stukje mozzarella, feta of geitenkaas. Die kazen bevatten minder verzadigd vet en zorgen dus ook voor – ietsje – minder buikvet. Jammer genoeg is niet alleen kaas een belangrijke boosdoener, ook andere dierlijke producten zoals vet vlees, worst en volle melkproducten en zoetigheden zoals koekjes, snoep en gebakjes zitten boordevol verzadigd vet en zijn dus absolute no-go’s voor je taille.

2. Gefrituurde snacks

Uit een Amerikaanse studie blijkt dat vrouwen die regelmatig voeding eten die rijk is aan transvetten (denk aan: frituursnacks, diepgevroren pizza’s, koekjes en poedersoepen en -sauzen) beduidend meer lichaamsvet én een bredere taille hebben dan vrouwen geen transvetten toelaten in hun dieet. Bovendien zijn transvetten zonder twijfel de slechtste vetten uit onze voeding. Zo verhogen ze niet alleen de kans op obesitas, maar zijn ze ook schadelijk voor je hart en bloedvaten.

Tip: op etiketten kan je transvet vinden onder de naam ‘gehydrogeneerd vet’ of ‘plantaardig vet, gedeeltelijk gehard’. Als je die termen op een product ziet staan, kan je dat dus beter laten liggen.

3. Je spicy sushirol

Geraffineerde koolhydraten, zoals de witte rijst in je sushi, zorgen voor insulinepieken waardoor je lichaam makkelijker vet opslaat aan je buikstreek. Kies daarom liever voor volkorenproducten. Die geven je langer een voldaan gevoel én zijn heel wat vriendelijker voor je taille. Win-win!