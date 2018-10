3 x de beste planten die je huid klaarmaken voor de herfst NA

23 oktober 2018

12u11

Bron: Well+Good 0 Fit & Gezond Nu de herfst officieel in het land is, duiken weldra ook de eerste beautyprobleempjes op (dankjewel droge lucht!). Gebarsten lippen, droge vlekjes, een trekkerige huid ... helaas horen ze steevast bij de koudere temperaturen. Maar volgens Rachelle Robinett, holistische gezondheidscoach en oprichtster van Supernatural, een plantaardig café en shop, zijn er wel een aantal planten die de overgang naar de herfst net dat tikkeltje aangenamer maken.

Lavendel

Lavendel ruikt niet alleen heerlijk, maar is ook een belangrijk ingrediënt voor de verzorging van je herfsthuid volgens Robinett. “Als er één plant is die je tijdens de koude herfstmaanden een boost kan geven, is het lavendel. De plant met paarse bloemen heeft een kalmerende en ontspannende werking, ideaal na een drukke, donkere herfstdag. Deze douchecrème van Weleda is bovendien erg zacht voor je huid en hydrateert ze intens om zo droge plekjes na het douchen tegen te gaan.”

Weleda lavendel ontspannende douchecrème, € 7,99.

Rozemarijn

Net zoals lavendel is rozemarijn een onmisbaar kruid voor tijdens de gure herfstdagen. “Ik gebruik rozemarijn eigenlijk als vervanging van cafeïne”, vertelt Robinett. “Ik verwarm enkele druppels etherische olie tussen mijn handpalmen en inhaleer dan de geur. Dat geeft zowel een opwekkend als een kalmerend effect. Ideaal als ochtendlijk oppeppertje dus.” Maar rozemarijn is niet alleen goed voor je geest, ook je huid plukt er de voordelen van. Zo staat het kruid bekend om zijn herstellende en wondgenezende werking, maar ook als antirimpelmiddeltje en tegen acne.

Bee Honest dagcrème voor een gevoelige huid met rozemarijn, € 8,95.

Wilde roos

Tot slot mag wilde roos volgens Robinett niet ontbreken in je beautykast. “Wilde roos heeft tal van voordelen, van huidverstevigend tot verzachtend. Dat komt vooral omdat de bloem tjokvol vitamine C zit, een klein wondermiddeltje voor je huid.”

Korres Wild Rose Lip Butter, € 9,95.