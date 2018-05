3 vragen over je toiletgewoontes die je nooit eerder durfde te stellen Nele Annemans

01 mei 2018

14u00

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Je Je toiletgewoontes zijn niet de meest sexy onderwerpen om over te praten. Daarom schieten wij je te hulp met drie vragen die je waarschijnlijk niet durft te stellen aan je dokter maar waar wij je wel een antwoord op geven.

Is er iets mis als ik niet elke dag de grote boodschap moet doen?

Net zoals sneeuwvlokjes, is iedereen zijn stoelgang uniek. Sommigen kunnen makkelijk meerdere keren per dag naar het toilet gaan, anderen slechts een paar keer per week. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je niet elke dag kan gaan. Maar als je je vaak opgeblazen voelt terwijl je niet ongesteld bent of als je veranderingen opmerkt in je toiletpatroon, raadpleeg het best je arts.

Waarom heb ik vaak het gevoel dat ik moet plassen, maar kan ik niet?

Voordat je plast, moeten je hersenen ‘toestemming geven’ aan je blaas. Dat gebeurt meestal als je blaas vol is en als je je op de juiste plaats bevindt om dat te doen, zoals de badkamer. Op het moment dat je gaat plassen trekt je blaas samen en ontspannen de plasbuis en bekkenbodemspieren zich waardoor de urine naar buiten kan. Als je vaak de aandrang voelt om te plassen, kamp je misschien met een overactieve blaas die nog voordat hij vol is samentrekt. Het kan ook zijn dat je je spieren gespannen houdt omdat je gestresseerd of angstig bent. Blijft het probleem zich voordoen, probeer dan om je eet- en drinkgewoontes aan te passen. Zo laat je cafeïne, alcohol en zuur en pikant eten het best links liggen. Daarnaast kan je ook je bekkenbodemspieren trainen met oefeningen of een blaastraining volgen, maar raadpleeg wel altijd eerst je arts.

Waarom heb ik voortdurend last van winderigheid?

Winderigheid kan allerlei oorzaken hebben. Soms ontstaat flatulentie wanneer het lichaam moeilijkheden ondervindt met het verteren van bepaalde voedingstoffen. De boosdoeners zijn dan vaak vezels, kunstmatige zoetstoffen en lactose als je intolerant bent. Ook te snel eten, praten tijdens het eten of kauwgum kunnen voor winderigheid zorgen omdat je een heleboel lucht inslikt. De meeste mensen laten tussen de 12 en 25 windjes per dag. Heb jij er meer last van en houden je klachten aan? Raadpleeg dan je arts.

