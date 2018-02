3 sportoefeningen die handig van pas komen tussen de lakens CD

17 februari 2018

18u13

Cardiotraining zoals spinning en hardlopen zijn goede work-outs om vermoeidheid tegen te gaan en het libido een boost te geven. Maar een passioneel liefdesspel vraagt meer dan dat. Van sterke buikspieren tot een getraind bekkenbodem, deze 3 sportoefeningen zorgen voor vonken in de slaapkamer.

Plank

Er wordt behoorlijk wat gevraagd van de buikspieren en onderrug tijdens een stomende vrijpartij. Planken helpt om deze spieren sterker en stabieler te maken. Elke variatie van de beweging (hoog, zijwaarts of op één been) zal zichtbaar resultaat opleveren wanneer jullie nog eens tussen de lakens duiken.

Push-up

Gevarieerde seks is goede seks. Maar sommige standjes vragen behoorlijk wat kracht. Zo zijn posities waar de vrouw boven op haar partner zit vaak een grote uitdaging. Push-ups zijn daarvoor de ideale oefening, omdat ze je lichaam trainen om je eigen gewicht te dragen. Het is een uitdagende beweging om onder de knie te krijgen, maar in de slaapkamer zorgt het wel voor een enorme boost van je zelfvertrouwen. En dat is wat écht magie tussen jullie teweegbrengt.

Brug

Na al dat gestoei is het klaar voor het hoogtepunt. De brug is voor zowel man als vrouw een goede oefening om de musculus pubococcygeus te trainen. De wat?! horen we je denken. De musculus pubococcygeus is een hangmat-achtige spier die loopt vanaf het schaambeen naar het staartbeen en deel uitmaakt van de bekkenbodemspieren. En we weten natuurlijk allemaal dat een sterk bekkenbodem intensere orgasmes betekent. Plan de brug dus maar gauw in je volgende work-outsessie.