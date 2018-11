3 signalen dat je niet genoeg vezels eet Nele Annemans

18 november 2018

14u22 0 Fit & Gezond Het is geen geheim dat vezels enorm belangrijk zijn voor een gezonde spijsvertering en daardoor ook kunnen bijdragen aan een gezond gewicht. En hoewel de dagelijks aanbevolen hoeveelheid tussen de 30 en 40 gram ligt, eten velen amper 15 gram per dag. Herken je een van deze signalen? Dan is het waarschijnlijk hoog tijd om wat meer groenten, fruit, granen, noten en volkorenbrood op het menu te zetten.

1. Je bent geconstipeerd

Sommige mensen kunnen dagelijks en zelfs meerdere keren per dag naar het toilet gaan, anderen slechts enkele keren per week. Dat is op zich geen probleem. Maar merk je dat gedurende een langere tijd minder vaak naar het toilet kan gaan dan anders? Dan is er een grote kans dat je te weinig vezels binnenkrijgt.

2. Je hebt een hoog cholesterolgehalte

Yep, cholesterol en vezels kunnen aan elkaar gelinkt worden. Zo blijkt uit onderzoek dat vezels je kunnen helpen om je slechte LDL-cholesterolgehalte te verlagen. Dat is evenwel alleen aangetoond voor een aantal fermenteerbare vezels zoals die in haver, gerst en fruit.

3. Je heb een uur na je maaltijd al opnieuw honger

Heb jij kort na het ontbijt of je lunch alweer honger? Waarschijnlijk at je dan te weinig vezels bij je maaltijd. Vezels verteren immers trager en geven je langer een voller en voldaan gevoel. Kies jij steevast voor een eiwitrijk ontbijt? Voeg er dan nog altijd een volkoren toast aan toe zodat je toch voldoende vezels binnenkrijgt.

Lees ook:

Dit eet je best als ontbijt als je gewicht wil verliezen

10 x de beste tips voor een gezonde darmflora

Last van constipatie? Zo los je het op