3 keer per dag of per week: hoeveel ‘grote boodschappen’ zijn normaal? TVM

19 september 2018

08u56

Bron: Tonic Vice, De Volkskrant, Goed Gevoel 6 Fit & Gezond Sommige mensen doen vlotjes drie of meer keer per dag een ‘grote boodschap’, anderen kunnen maar drie keer per week of zelfs minder naar het toilet gaan. Wat is normaal en wanneer moet je aan de alarmbel trekken?

Ontlasting, of ook wel feces genoemd, bestaat eigenlijk voor zo’n 75% uit water. Volgens de universiteit van Massachusetts zitten er verder nog dode bacteriën in die ons eten helpen verteren, levende bacteriën, proteïne, onverteerde etensresten (vooral vezels) en enkele stoffen die door de lever en het maag- en darmstelsel worden afgescheiden.

De frequentie

Hoe vaak je een ‘grote boodschap’ moet doen, is bij iedereen anders. Een gemiddeld persoon gaat ongeveer één à twee keer per dag naar het toilet, maar als je afwijkt van die norm wil dat zeker niet zeggen dat er iets mis is. Verschillende experts concluderen in een artikel van Tonic Vice dat als je tussen de drie keer per dag en drie keer per week gaat, je sowieso goed zit. Als je meer gaat, spreekt men officieel van diarree, wie minder gaat is geconstipeerd.

Jan Tack, maag-darmspecialist in het Universitair Ziekenhuis van Leuven, spreekt dat laatste in een artikel in Goed Gevoel enigszins tegen. "Je hebt de klassiek geschoolde artsen die kijken naar het aantal stoelgangen. Als dat maar een of twee keer per week is, spreken ze van constipatie. Maar eigenlijk is dat geen volledige definitie. Constipatie is eerder een veelheid van symptomen en gaat niet alleen om frequentie. Zo kan het zijn dat je meer dan drie keer per week naar het toilet moet en toch geconstipeerd bent. Als je heel hard moet persen omdat je stoelgang te hard is of als je de indruk hebt dat je niet ‘leeg’ bent na de stoelgang, spreken we ook van constipatie."

Kwaliteit

Belangrijker dan frequentie is dan ook de ‘kwaliteit’ van je stoelgang. Zit er slijm en bloed in de ontlasting, of heeft het een witgele of juist pikzwarte kleur? Dan hoef je nog niet meteen aan de alarmbel te trekken. De oorzaak kan evengoed onschuldig zijn, maar even langs de huisarts passeren, wordt wel aangeraden.

Genen en levensstijl

Maar hoe komt het dan dat de frequentie in stoelgang zo anders is bij iedereen? Wetenschappers aan het Universitair Medisch Centrum Groningen ontdekten na onderzoek bij duizenden vrijwilligers in 2016 ook genen die een rol spelen bij de verschillen in de frequentie van onze wc-bezoekjes. Genen die betrokken zijn bij de manier waarop het lichaam omgaat met niet-lichaamseigen stoffen zoals voedsel en medicatie, en genen die de elektrische stimulatie van zenuwen en spieren regelen die organen aansturen als het brein, hart en darmen. Uit eerdere studies bleek al dat mensen met het prikkelbare darmsyndroom soms een foutje hebben in die laatste groep genen, wat hun darmklachten zou kunnen verklaren.

Levensstijl, zoals voeding, alcoholgebruik en beweging, is verantwoordelijk voor de overige variatie in frequentie.

Conclusie

De frequentie van je stoelgang doet er eigenlijk weinig toe. Tussen de 3 keer per dag en 3 keer per week wordt beschouwd als ‘normaal’, maar aangezien het voor iedereen zo anders is, hoef je je daar zeker niet op blind te staren. Beter kijk je af en toe eens achterom in de wc-pot om te zien of je ontlasting niet te hard of zacht is en ook geen rare kleur of textuur heeft.