3 ‘gezonde’ gewoontes die je ‘s nachts wakker houden mv

19 november 2018

09u06

Bron: Bustle 0 Fit & Gezond De slaapcyclus van jouw lichaam zit tot diep vanbinnen geprogrammeerd. De wetenschap doet haar best om zo goed mogelijk te weten te komen wat ons wakker houdt en hoe onze slaap nu juist ineen zit: zo weten we dat jetlags nefast zijn voor een goede nachtrust en dat je best altijd op hetzelfde moment gaat slapen. Maar er zijn ook ‘gezonde’ dingen die je interne klok in de war kunnen sturen.

1. Slaap uitstellen voor het weekend

Veel mensen ‘gedragen’ zich doorheen de week: op tijd gaan slapen en opstaan op hetzelfde moment. Maar eens het weekend begint te lonken, durven we die goede cyclus wel eens doorbreken voor late feestjes en lang uitslapen. Hoe zalig dat ook mag zijn, ons lichaam houdt van gewoonte, zelfs tijdens het weekend. Deze leuke en rustgevende gewoontes mogen dan wel geweldig zijn, ze hebben een sterk effect op je ritme.

Onderzoekers uit Noorwegen en Zweden ontdekten in 2016 dat slaapritmes ook in het weekend onderhouden moeten worden als je gezond wil zijn. Susanna Jernelöv van het Karolinska Institute stelt dat langer slapen hetzelfde is als jezelf een mini jetlag geven, het maakt je vermoeider en minder alert.

2. Te laat of te vroeg sporten

Regelmatig sporten zorgt ervoor dat je metabolisme op peil blijft en ook je bioritme in de hand gehouden wordt. Maar nu blijkt dat het moment waarop je jezelf in het zweet werkt, ook een effect kan hebben op je wakkerheid. Laat sporten wordt dan ook door experts afgeraden, omdat we vaak terug alerter en energieker worden door een late sessie in de sportschool. Vroeg die loopschoenen aantrekken dan maar? Dat is ook niet altijd het beste idee. Jezelf wakkerschudden om aan yoga te doen is niet altijd goed volgens de wetenschap. Een studie uit 2012 meent dat we best in de namiddag sporten, omdat die extra energieboost op dat moment het meest nodig is.

3. Eten rondom je sportmoment plannen

Wat is het belangrijkst? Elke dag een sportsessie tussen je volle planning duwen of elke dag op hetzelfde moment eten? De meesten onder ons zouden voor de eerste optie kiezen. Al is dat niet altijd het beste idee. Verschillende onderzoeken toonden al aan dat een ritme, of schema volgen in je dagelijks leven op het gebied van voeding, vaak even belangrijk is dan regelmatig sporten. Een studie uit 2017 toonde bijvoorbeeld aan dat bij mensen die op hetzelfde moment eten, hun interne klok vaak beter werkt.

De algemene boodschap van de wetenschap is dan ook duidelijk: uitslapen, vroeg of heel laat sporten en je eetmomenten verwaarlozen kunnen er wel eens voor zorgen dat je wakker ligt ‘s nachts.