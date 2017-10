3 fouten die jij waarschijnlijk ook maakt op de loopband TVM

Nu de winter officieel in aantocht is, is de loopband het ideale alternatief voor rondjes joggen in het park. Je bent niet afhankelijk van het weer, je moet ook niet wachten voor stoplichten en je traint er eveneens je uithoudingsvermogen mee, je verliest gewicht en je spieren worden versterkt. De kans op blessures is daarnaast kleiner door de zachte ondergrond, tenzij je een van deze veelgemaakte fouten maakt dan.

1. Naar tv kijken

Van zodra je tijdens het lopen je zicht op de grond verliest, zul je anders gaan lopen. Je tilt je voeten hoger op en zet grotere stappen. Daardoor zet je automatisch je enkels en knieën zwaarder in als ‘schokdempers’ bij het landen wat de kans op kwetsuren flink vergroot. Dat blijkt uit een recent onderzoek van sportwetenschappers van de Britse Nottingham Trent universiteit en de universiteit van Valencia dat werd gepubliceerd in Gait and Posture.

2. De handvatten vasthouden

Door jezelf vast te houden aan de handvatten moet je voorover buigen, en loop je eigenlijk in een verkeerde houding. Bovendien krijg je zo misschien het gevoel dat je het beter kan volhouden, maar in werkelijkheid maak je het eigenlijk gewoon gemakkelijker voor jezelf. Je levert minder inspanning en verbrandt daardoor ook minder calorieën. Kies dus voor een minder steile helling, maar wel een juiste loophouding.

3. Geen afwisseling in trainingen

Als je altijd aan dezelfde intensiteit loopt, geef je je lichaam veel te weinig uitdaging waardoor je trager resultaat boekt. Wissel eens een lange trage sessie af met een korte snelle en pas ook de hellingshoogte regelmatig aan. De loopband is ook ideaal om intervaltrainingen op te doen: korte hele intense inspanningen afwisselen met rust. Daar train je effectiever je conditie en krachtprestaties mee.