25 minuten per dag gillen & meer: de bizarre 'gezonde' gewoontes van Grimes, de vriendin van Elon Musk

Bron: Daily Mail 0 Fit & Gezond Je kan haast niet anders dan even fronsen wanneer je de ‘gezonde’ gewoontes van zangers Grimes erop naleest. De vriendin van Elon Musk werd door Adidas gevraagd om haar trainingsschema mee te delen ter promotie van hun samenwerking. Haar antwoorden waren op z’n minst… kleurrijk.

De 31-jarige zangeres gaf op Instagram aan dat ze experimentele chirurgie onderging om al het blauwe licht uit haar zicht te blokkeren. Dat deed ze naar eigen zeggen door het bovenste laagje van haar oogbal te vervangen door een soort oranje polymeer. Dat deed ze trouwens niet zomaar. Het zou haar moeten helpen om “niet langer last te hebben van seizoensgebonden depressie”.

Verder beweerde Grimes ook volgende dingen op haar dagelijkse trainingsschema te hebben staan:

- 2 tot 4 uur per dag in een onthoudingstank doorbrengen, die haar in staat stelt om te ‘astrogliden’ naar andere dimensies -verleden, heden en toekomst- na het nemen van een hele batterij voedingssupplementen.

- 1 à 2 uur zwaardvechten, krachttraining en een 45-minuten durende wandeling. Daarna stretcht ze gedurende drie kwartier om haar lichaam en geest op topniveau te doen werken.

- Eens ze in de opnamestudio is aangekomen, zet ze het infraroodlicht aan en gilt ze 20 à 25 minuten terwijl ze thee met honing maakt.

- Ze slaapt met een luchtbevochtiger.

Op het laatste puntje na zijn we er vrij zeker van dat Grimes de draak steekt met de vrij banale vraag die Adidas haar liet beantwoorden. Maar voor wie er toch nog twijfel bestaat: don’t try this at home, kids.

