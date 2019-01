21 dagen gezond: neem de tijd voor je maaltijd en zondig af en toe. Zo haal je alles uit een gezond eetpatroon

Fit & Gezond

Vandaag dag 15: i

n de stroom berichten over gezond/ongezond eten, koolhydraten die de baarlijke duivel zijn en het gevaar van rood vlees zouden we het bijna vergeten: eten is leuk! Genieten van je maaltijd past juist bij een gezonde levensstijl, zegt diëtiste Sanne Mouha. En ja, er is plaats voor dat taartje of een lekker stuk chocolade.