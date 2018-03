15 manieren om je huis gezonder te maken Goed Gevoel

27 maart 2018

10u50 0 Fit & Gezond We spenderen de helft van ons leven in huis, maar vaak realiseren we ons niet dat er een connectie is tussen ons huis en onze gezondheid. Het is dus belangrijk dat je je huis zo gezond mogelijk maakt. Volg daarom deze tips.

1. Filter de lucht

De eerste stap naar een goede gezondheid is zuivere lucht inademen. Helaas kan de luchtvervuiling binnenshuis wel tot vijf keer zo hoog zijn als buitenshuis. Schaf daarom een luchtfilter aan om de lucht in huis te reinigen. Zo'n filter controleert op chemische dampen, vreemde geuren, en andere vervuilers.

2. Installeer rook- en CO-melders

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk rook- en CO-melders zijn. Ze zorgen misschien niet onmiddellijk voor een gezonder huis, maar kunnen wel je leven redden. Installeer een rook- en CO-melder op elke verdieping en in de buurt van elke slaapkamer. Test ze maandelijks en vervang de batterijen elk jaar.

3. Dim de lichten

Lichten die te fel zijn, zorgen ervoor dat je minder snel in slaap valt en ook slechter slaapt. Installeer dus een dimmer voor al je lichten en zet ze wat zachter. Zo kan je lichaam zich weer aanpassen aan het natuurlijke ritme van de dag. Vergeet ook de lampen niet te vervangen door LED-lampen. Dan bespaar je ook nog eens op energie.

Met licht bedoelen we natuurlijk niet alleen lampen, maar ook schermen. Vermijd teveel blootstelling aan het zogenaamde ‘blauw’ licht van laptops, tablets, smartphones, televisies,… Dat soort licht houdt de aanmaak van melatonine tegen in je lichaam. Melatonine is het hormoon dat je slaap- en waakritme regelt. Een verstoring in de productie van melatonine verstoort dus ook je slaap.

4. Haal meer groen in huis

Planten zijn je natuurlijke luchtfilters. NASA toonde in een onderzoek aan dat huisplanten tot wel 87% van de luchtvervuiling binnenshuis konden verwijderen. De beste planten hiervoor zijn klimop, de grote wasbloem en de sierasperge.

Een ander onderzoek wees uit dat planten je ook kunnen helpen bij een verkoudheid. Huisplanten zoals de Indische rubberboom, graslelie, lepelplant verminderen je keelpijn, hoofdpijn en vermoeidheid.

5. Zet de ramen open

Een makkelijkere manier om wat frisse lucht binnen te krijgen is natuurlijk de ramen openzetten.

6. Vermijd chemische producten

Deze tip heeft niet veel uitleg nodig. Chemische producten verergeren astma en zijn in het algemeen gewoon heel slecht voor je longen. Bovendien vervuilen ze de lucht in huis. Hoe minder chemische producten je gebruikt, hoe beter.

7. Weg met het stof

Stof zit helaas overal in huis, maar omdat het allergieën en astma kan veroorzaken, moeten we ons best doen om het zoveel mogelijk weg te krijgen. Vervang daarom je beddengoed regelmatig, stofzuig zo vaak je kan en probeer de vochtigheid in huis te verminderen.

8. Bewaar eten in glas, niet plastic

Plastic wordt gemaakt met een aantal gevaarlijke stoffen. Als je eten bewaart in plastic, dan kan het gebeuren dat het plastic een aantal van deze stoffen vrijlaat in je eten. Bewaar het daarom beter in glas, want dat is oneindig herbruikbaar en recycleerbaar. Goed voor je gezondheid én het milieu.

9. Haal alles wat ongezond is weg uit de keuken

Als je snacks of ander ongezond goed in huis hebt, zal je er ook van eten. Probeer daarom van ongezond eten niets of zo weinig mogelijk te kopen. Heb je toch liever wel een aantal snacks in huis? Haal ze dan weg uit de keuken of leg ze op een moeilijker te bereiken plaats, zoals een van de onderste kasten. Leg ze ook nooit in het zicht, anders zal je er nog meer van eten.

10. Maak je bed op

Als je je bed opmaakt ’s morgens, dan heb je 19% meer kans om beter te slapen ’s nachts. Hoe goed je je voelt over de plek waar je slaapt, beïnvloedt namelijk hoe goed je slaapt. En wie slaapt er nu niet graag in een net opgemaakt bed?

11. Verf de muren

Wist jij dat de kleur van de muren een effect op je slaap, eetgewoonten en gemoedstoestand? Zo prikkelt rood je zintuigen, maar verhoogt het ook je bloeddruk en zorgt het ervoor dat we sneller eten. Ook schrok je meer binnen als je in een witte keuken eet.

Zachte blauwe en groene kleuren vertragen je hartslag en ademhaling. Omwille van dit kalmerende effect zijn ze bijvoorbeeld ideaal voor in de slaapkamer van tieners of anderen die vaak gestrest zijn. Je slaapt bovendien het beste in een lichtblauwe slaapkamer en het slechtst in een paarse.

De regel die hier geldt is: komt een kleur vaak voor in de natuur? Dan zal die je meer relaxen dan een kleur die minder voorkomt.

12. Zet de verwarming wat lager

Onze voorouders hadden helemaal nog geen verwarming, dus zij wisten dat als het afkoelde ’s nachts, het tijd was om te slapen. Hun lichaam paste zich ook aan dit ritme aan; de lichaamstemperatuur daalde tijdens de slaap, en steeg weer naarmate het tijd was om op te staan. Ons lichaam doet dit nu nog steeds. Het kan daarom in de war raken als het nog warm is in huis. Je lichaam zal dan denken dat het nog geen tijd is om te slapen, waardoor je dan ook moeilijker in slaap zal geraken.

Bovendien is leven in een koeler huis ook gewoon goed voor je algemene gezondheid en welzijn, en doordat je lichaamstemperatuur een beetje daalt, kan je zelfs gewicht verliezen omdat je lichaam calorieën zal gaan verbranden om je warm te houden.

13. Pas op met Teflon

Die antiaanbaklaag mag dan wel enorm handig zijn, maar ze is ook gemaakt van een aantal gevaarlijke stoffen. Bij verhitting – met andere woorden, bij het koken – kunnen dampen van deze stoffen vrijkomen. Daarom gebruik je beter kookgerei dat gemaakt is van iets dat veiliger is, zoals roestvrij staal.

14. Neem een huisdier

Oké, je moet het huisdier wel goed verzorgen en in het geval van een kat of hond je huis wat vaker stofzuigen, maar dat is het allemaal waard als je hoort wat de gezondheidsvoordelen zijn. Ten eerste verbetert het hebben van een huisdier je humeur en algemene emotionele toestand. Verder verlaagt het je bloeddruk en vermindert het de risico’s op hart- en vaatziekten.

Volgende keer dat je kinderen je smeken om een kitten te nemen, kan je volmondig ‘ja’ zeggen.

15. Installeer een aquarium

Onderzoek wees uit dat een aquarium niet alleen je bloeddruk en hartslag kan verlagen, maar ook je humeur verbetert. Je zou je gelukkiger gaan voelen als je naar zwemmende vissen kijkt. Blijkbaar geldt ook; hoe meer vissen, hoe groter het effect.