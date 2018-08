12 etiquetteregels waaraan je je beter houdt in de fitness Margo Verhasselt

27 augustus 2018

13u09

Bron: Bustle 0 Fit & Gezond September is het nieuwe januari. Het einde van de vakantie is voor velen net zo’n ijkpunt als Nieuwjaar, mét goede voornemens. Tijd om naar de sportschool te trekken dus. Al is het belangrijk om je manieren te houden in de fitness.

Mensen zijn niet altijd even welgemanierd. Zéker niet in de fitness. Voor fitnessnewbies: het kan lijken alsof er een bepaalde gedragscode is waar je je aan moet houden wanneer je de fitness binnenstapt. Maar die etiquetteregels houden wel degelijk steek. Een bloemlezing.

Fitnessetiquette is een beetje vergelijkbaar met wat je hebt geleerd in de kleuterklas. Ruim op wanneer je met iets klaar bent. Deel met anderen. Doe niets vervelends. Geef andere mensen ruimte. Draag gepaste kleding. Wanneer iedereen deze regels volgt, is het aangenamer voor alle sportievelingen die zich in het zweet komen werken.

1. Lach niet met anderen

Veel woorden moeten hier in principe niet aan vuilgemaakt worden. Als er een regel is waaraan je je moet houden, is het deze wel. Lach niet met andere mensen. Maak geen snapchat van de persoon die naast je op het toestel zit. Geen instagramstories van de man die voor je aan het lopen is. Hun privacy niet respecteren is niet oké.

2. Kuis het materiaal na gebruik

Zelfs wanneer je niet superveel gezweet hebt, is het belangrijk dat je even je toestel afveegt wanneer je het gebruikt hebt. Volgens BBC News kunnen bacteriën enkele uren in leven blijven op toestellen en virussen zelfs enkele dagen. Toestellen afvegen met een desinfecterende spray stopt de verspreiding van die bacteriën.

3. Deel materiaal

We snappen het: je hebt fitness goals. Maar als je naar een fitness gaat dan zijn er ook andere mensen met bepaalde doelen. En het kan gebeuren dat zij voor die doelen dezelfde spullen nodig hebben als jij.

4. Niet iedereen moet jouw telefoongesprek volgen

Deze geldt niet alleen voor in de fitness trouwens. Ben je aan het bellen met je mama terwijl je aan het fietsen bent? Probeer dan niet te schreeuwen. Beter nog: stap even naar buiten zodat je de anderen helemaal niet moet storen.

5. Kreun niet

We kennen deze persoon allemaal. Degene die met zware gewichten geluiden maakt alsof hij lijkt te bevallen in dat hoekje daar. Jup. Kijk, je moet niet even stil zijn als een muis wanneer je sport. Maar probeer het aangenaam te houden voor iedereen.

6. Zing liedjes alleen in je hoofd

Je mag dan wel een stem hebben waarvoor alle coaches van The Voice zouden omdraaien. De mensen in de fitness hebben niet betaald voor een concert. Het kan grappig zijn voor even, maar na een tijd stoort iedereen zich er aan.

7. De kleedkamer is jouw living niet

Sommige mensen zijn wel héél erg op hun gemak in de kleedkamer. Misschien zelfs iets té. Je uit- en aankleden in het gezelschap van andere mensen is helemaal normaal en oké. Maar probeer geen half uur naakt rond te dartelen, niet iedereen is altijd even comfortabel als jij.

8. Zit niet op een toestel wanneer je het niet gebruikt

Op een toestel zitten of je handdoek erop leggen om het vervolgens niet te gebruiken. Doe.Het.Niet. Zelfs wanneer het is om even een praatje te maken met iemand. Er kan iemand anders in de fitness zijn die dat toestel wil gebruiken en niet durft vragen of jij er even af kan gaan. Als je per se wil zitten, zoek dan een stoel.

9. Beperk het maken van selfies tot een minimum

Het is helemaal oké dat je trots bent op je werk en wil tonen aan de buitenwereld dat je er geweldig uitziet. Hou gewoon geen toestel of materiaal bij jou om een foto te nemen. Iemand anders kan het nodig hebben en jij houdt hen op.

10. Geef alleen advies aan de mensen die het vragen

Dat je heel behulpzaam bent en wat advies in het rond wil smijten is echt heel lief. Maar niet iedereen is daar even hard mee gediend. Het kan iemand een heel erg ongemakkelijk gevoel bezorgen. Tenzij je iemand ziet die echt iets doet wat erg schadelijk is, hou je beter je mond.

11. Ruim op

Een fitness is een openbare plaats. Je deelt spullen met veel mensen. Het is belangrijk dat iedereen opruimt, anders wordt het snel een wanordelijke boel. Ja, er lopen mensen rond die uiteindelijk wel zullen opruimen. Al is dat geen excuus waarom jij die gewichtjes niet moet terugzetten.

12. Hou je versiertrucs voor op Tinder

Kan je de liefde van je leven ontmoeten in de fitness? Natuurlijk. Maar ga niet met dat doel sporten. Mensen komen hier om te ontspannen, te sporten en gerust gelaten te worden. Ze willen zich geen zorgen maken over de avances die iemand voortdurend maakt. Hou je hormonen in bedwang.