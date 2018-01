11 luie manieren om vandaag meer calorieën te verbranden SV

Of je nu 's ochtends of 's avonds gaan sporten (of eigenlijk gewoon liever niet), in de maand van de goede voornemens doen we het allemaal. Maar er zijn ook makkelijkere manieren om wat meer te verbranden. Hetzelfde resultaat met minder moeite? Graag gedaan.

Lang leve de kopjes koffie

Cafeïne helpt je om meer calorieën te verbranden. Een effect dat maar liefst drie uur aanhoudt. Hoe dat komt? Het jaagt je metabolisme de hoogte in. Maar daarnaast is het ook bewezen dat het je prestaties bevordert. Dus voor wie alsnog de moed bij elkaar raapt om te gaan sporten vandaag (proficiat), voelt het minder zwaar, waardoor je langer en harder door kan gaan. Het resultaat: meer verbrande kcal. Geen fan van koffie? Thee is ook een goede optie.

Weg met die bureaustoel

Wanneer je op een zitbal zit in plaats van je achterste in een bureaustoel neer te poten, verbrand je al snel 260 calorieën meer per dag.



Ban de koolhydraten (voor even)

Probeer twee keer per week de koolhydraten uit je menu te schrappen. Waarschijnlijk verlies je zo zelfs nog meer gewicht dan mensen die op een full-time koolhydratendieet staan (hallo, goestingskes).

Kauwen maar

Kauwgom helpt tegen de drang om tussendoortjes naar binnen te smikkelen. De kans is groot dat je zo'n 10% minder eet.



Brrrrr

Zet de verwarming een beetje lager. Zo'n 17 à 18 graden zou ideaal zijn om vet te verbranden.



Hoe mee kruiden hoe beter

Ga met een gerust hart eens langs bij de dichtstbijzijnde Thaise winkel. Pittige kruiden zorgen dat je metabolisme stijgt met zo'n 23%.



Minder krachttraining

Doe het een dagje wat rustiger aan met de krachttraining. Twee keer per week krachtoefeningen doen, heeft toch min of meer hetzelfde effect als drie keer per week. Vervang het door een halfuurtje cardio, of gewoon een avondje Netflix. Jij kies.



Relax

Vrouwen onder stress verliezen maar liefst zo'n 100 calorieën minder dan vrouwen die niet onder druk staan. Laat je dus vooral niet opjagen.

Eentje is genoeg

Hou het bij één biertje op café. Twee zorgt ervoor dat het verbrandingsproces met maar liefst 73% vertraagd wordt. En je speelt weer extra calorieën binnen met dat pintje.



Ongedurigheid is goed

Stress mag dan wel geen goede invloed hebben, ongedurigheid des te meer. Door met je voet of been te wiebelen of wat te ijsberen kan je heel wat meer calorieën verbranden dan wanneer je gewoon stilzit.



Gematigd sporten

10 minuutjes oefeningen doen of sporten, helpt je metabolisme het komende uur al op weg. Je hoeft dus geen uren in de sportschool om effect te werken. Een fikse wandeling naar huis of een kwartiertje thuis die yogamat uitrollen, is ook al een goede start.