10 x de beste tips voor een gezonde darmflora Nele Annemans

01 december 2019

15u35

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Een gezonde darmflora is een absolute must voor je gezondheid. Wij vroegen raad aan dokter Jutta Borms hoe je hem in topvorm houdt.

Dokter Jutta Borms, holistisch huisarts: “In je darmen leven zowel ‘goede’ als ‘slechte’ bacteriën naast elkaar. De goede bacteriën ondersteunen het immuunsysteem. Wanneer slechte bacteriën de overhand krijgen, kunnen dus allerlei klachten ontstaan zoals constipatie, chronische diarree, voedselintoleranties, auto-immuunziektes en allergieën. Balans is hier dus het toverwoord.”

Met deze tips hou je je darmflora optimaal:

- “Eet voldoende vezels. De oplosbare vezels in groenten en fruit zijn een voedingsbron voor goede bacteriën. Ze kunnen die fermenteren en omzetten in goede stoffen. Artisjok, banaan, ui, asperge, prei, aardpeer en schorseneer zijn rijk aan inuline en daarom ook goede prebiotica. Andere vezelrijke producten zijn chiazaad, lijnzaad en havermout. Eet daarnaast ook voldoende kruiden en specerijen.

- Drink minimaal twee liter water per dag. Dat is nodig om de spijsvertering vlot te laten verlopen en constipatie te voorkomen.

- Vermijd overmatig alcoholgebruik en roken. Ze verhinderen dat de darmen gezonde voedingsstoffen opnemen en afvalstoffen afvoeren.

- Vermijd suiker. Suiker is voeding voor slechte bacteriën en schimmels en bevordert de groei ervan. Kies voor trage suikers uit groente, fruit en havermout, en vermijd snelle suikers uit frisdrank, koekjes en snoep.

- Eet gefermenteerde of zure producten. Een juiste zuurtegraad is essentieel voor de goede werking van de darmbacteriën. Denk aan melkwei, kefir, zuurkool, miso, zuurdesembrood en karnemelk.

- Vermijd stress. Langdurige stress heeft een negatief effect op de darmflora. Als je veel stress hebt, zoek dan naar manieren om dat op te lossen. Denk aan mindfulness of meditatie en slaap voldoende.

- Eet zo groen en onbewerkt mogelijk.

- Beweeg voldoende. Zoek naar activiteiten die je opladen, zoals zwemmen, wandelen of joggen. Een vinyasayogales is ideaal voor een goede, beweeglijke darmwerking.

- Neem na een antibioticakuur - als die echt noodzakelijk is - voldoende probiotica. Antibiotica hebben een desastreus effect op je darmflora. Om je weerstand daarna weer op te bouwen is het aan te raden om minstens een maand een kuur van probiotica te nemen. Vermijd wel de zuiveldrankjes die je in de supermarkt vindt, die bevatten veel suikers. Als je klachten blijven aanhouden, laat dan een stoelgangonderzoek doen in een gespecialiseerd labo.

- Last but not least: overdrijf niet met hygiëne. Als je in een vieze omgeving vertoeft, zoals openbare toiletten, is het uiteraard belangrijk je handen te wassen. Zo vermijd je dat schadelijke bacteriën en parasieten je lichaam binnenkomen. Natuurlijk ‘vuil’, zoals bij een dag in de tuin werken, kan daarentegen een slecht werkende darmflora helpen herstellen. Bovendien ondervindt ook het milieu schade van sommige bacteriedodende stoffen. Gebruik ze dus met mate.”