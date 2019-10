10 tips om je mentale welzijn te verbeteren LDC

10 oktober 2019

13u26 0 Fit & Gezond Gestresseerd? Slaap je slecht? Of zit je in een dipje? Iedereen heeft daar eens last van. En toch blijft het moeilijk om erover te praten. De internationale dag voor geestelijke gezondheid - die vandaag plaatsvindt - wil daar verandering brengen. Om je te helpen wapenen tegen strubbelingen, sommen we tien tips op.

Heel wat mensen vinden het moeilijk om hun mentale welzijn op peil te houden. Maar liefst 1 op de 4 gaat gebukt onder problematische stress. Dat bleek vorig jaar al uit een enquête van de socialistische ziekenfondsen bij meer dan 5.000 Vlamingen. Daarom is de werelddag voor geestelijke gezondheid in het leven geroepen: deze dag vraagt aandacht voor deze problematiek en roept mensen op om te praten over hun zorgen.

Wil jij je mentale veerkracht verbeteren? Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) legt in tien stappen uit hoe je gezonder en gelukkiger kunt leven.

1. Vind jezelf oké

Slim. Grappig. Gelukkig. Knap. Ambitieus. Een goede partner. Een verantwoordelijke ouder. We leggen onszelf vaak een lijstje op met zaken waar we aan moeten voldoen. Maar heel vaak zijn die zaken onrealistisch. Bovendien zien we altijd mensen de slimmer, grappiger, gelukkiger en knapper zijn dan onszelf. De boodschap? Hou op met vergelijken en probeer jezelf te aanvaarden.

2. Praat erover

Zit je opgezadeld met een probleem? Dan is de kans groot dat je het blijft herkauwen en erover blijft piekeren. Het gevolg: je concentratie, humeur en nachtrust lijdt eronder. Dan kan het een goed idee zijn om met iemand te praten over je zorgen. Niet alleen kan het opluchten, maar op deze manier krijg je ook meer vat op je probleem. Je ziet beter wat er aan de hand is en wat je eraan kunt doen. En wie weet heeft je gesprekspartner wel een geniaal idee om jouw probleem te verhelpen.

3. Beweeg

Alle sportievelingen zullen het bevestigen: bewegen is ontspannend. Kies voor een sport die je leuk vindt of die je gemakkelijk kunt doen, zoals fietsen of joggen. Gegarandeerd dat je minder zal pieken én dat je energiepeil in de hoogte zal schieten.

4. Probeer iets nieuws

Ga op zoek naar een nieuwe hobby, bak eens een taart of probeer je huis opnieuw in te richten. Door nieuwe ervaringen te proberen, haal je jezelf uit je comfortzone. Extra pluspunt: het is een leuke manier om andere mensen te leren kennen.

5. Reken op vrienden

Weten dat je vrienden je aanvaarden en begrijpen, geeft je een enorme opkikker. Zorg daarom voor een breed netwerk: collega’s, teamgenoten, kennissen, buren, kameraden, vrienden,… Bij de één kan je terecht met je zorgen, bij de ander gewoon voor een leuke babbel.

6. Durf nee zeggen

“Nee, nee en nog eens nee”: in volle peuterpuberteit was nee ons favoriete woordje. En ook als tiener gaven we gemakkelijk het antwoord ‘nee’ als er gevraagd werd om de afwas te doen, het gras te maaien of langs de supermarkt te fietsen. Maar hoe ouder we worden, des te moeilijker het lijkt om dingen te weigeren. Toch zouden we dat vaker moeten doen. Een ‘nee’ kan immers bevrijdend werken. Er is trouwens niets mis met wat meer opkomen voor jezelf. Mensen zullen jou waarderen als een persoon met een eigen mening.

7. Ga ervoor

Heb je zorgen? Dan gaat vaak al je aandacht naar dat ene probleem, wat het piekeren nóg verergert. Een vicieuze cirkel dus. Gelukkig is de oplossing simpel: probeer je te focussen op iets anders. Kijk een serie, bel met vrienden of probeer een nieuw recept uit.

8. Durf hulp vragen

Veel mensen willen alles alleen kunnen. Meer zelfs, ze kroppen hun emoties op. Volledig onterecht. Iedereen heeft wel eens problemen, dus het is niet meer dan normaal dat je hulp vraagt. Aan je partner, familie, vrienden, collega’s of een professionele hulpverlener.

9. Gun jezelf rust

We hebben het allemaal druk, druk, druk. Met een drukke baan, kinderen en ouders, hobby’s ... Vergeet niet om af en toe de pauzeknop in te duwen. Maak geregeld een moment vrij voor jezelf en las activiteiten in die je helpen om tot rust te komen. Zo vermijd je dat de spanning zich ophoopt.

10. Hou je hoofd boven water

Zit je in een periode dat alles tegenvalt? Dan kun je soms niks meer doen dan het hoofd boven water proberen te houden: gewoon van dag tot dag leven en niet te hard zijn voor jezelf. Als je verdrietig bent, huil dan eens uit. Neem even tijd voor jezelf, bestel een kopje thee op een terrasje of trek de natuur in voor wat frisse lucht.

