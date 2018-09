10 tips die je motiveren om toch te sporten Margo Verhasselt

25 september 2018

09u03

Bron: The Guardian 2 Fit & Gezond De was, de plas, het werk, de kinderen. Ons leven is druk, de dagen zijn goed gevuld. Motivatie om te sporten is soms dan ook ver zoek. We geven 10 tips die je toch naar je sportschoenen doen grijpen.

Als het op sport aankomt, dan is bedenken hoe we fit kunnen worden vaak het probleem niet. "Het grote probleem is onze conditie onderhouden", stelt Falko Sniehotta, professor behavioural medicine en psychologie aan de universiteit van Newcastle. We weten allemaal wel dat we meer moeten bewegen, deze tips helpen je om de moed erin te houden!

1. Denk na waarom

De reden waarom we willen beginnen sporten is cruciaal om door te zetten. We worden te vaak gemotiveerd door doelen die maar op korte termijn werken, die vaak gelinkt zijn aan een schuldgevoel en schaamte. Jongere mensen zouden sneller naar de sportschool trekken door hun uiterlijk. Maar wanneer we wat ouder worden, werkt dat soort motivatie al minder. Vage doelen à la 'ik wil fit worden' of 'ik wil vermageren' lijken ook niet echt te werken. Wat wel helpt is focussen op positieve gevoelens die je meteen krijgt, zoals minder stress hebt of meer energie en sociaal contact.

2. Je moet er niet van houden

We doen allemaal liever dingen waar we blij van worden. Het is dan ook een goed idee om op zoek te gaan naar een sport die je echt leuk vindt. Maar hou ook in je achterhoofd dat je het niet per se geweldig moet vinden. Je doet het om je beter te voelen, er zullen aspecten aan die sport zijn die je leuk vindt, en sommige die je écht kan missen. Er is niets mis mee om te zeggen dat je sport eigenlijk echt niet leuk vindt, maar de douche na een uurtje zweten wel. Als dat jouw motivatie is, werkt het.

3. Reken niet alleen op wilskracht

Als je alleen op wilskracht moet rekenen, dan is de kans groot dat je iets eigenlijk niet wil doen. Denk na over wat het sporten je kan bijbrengen. Wat levert het je vandaag op? Hoe voel je je na een sportsessie? Ga je je mentaal beter voelen?

4. Zoek een extra doel

Probeer naast in vorm te raken, ook een ander doel te bereiken dankzij jouw sportsessie. Op deze manier haal je meer voldoening uit je work-out. Bijvoorbeeld: wil je meer tijd doorbrengen met een bepaalde vriend of vriendin? Schrijf je dan samen in voor een bepaalde sport. Is je doel om meer tijd in de natuur door te brengen? Dan kan joggen je daar ook bij helpen.

5. Hou het kort en bondig

Een work-out moet niet altijd een uur duren. Een goede sportsessie van 15 minuten kan heel effectief zijn, als je niet veel tijd hebt. Wil je wel langer sporten? Maak dan plaats in je agenda.

6. Lukt het niet? Verander dan

Regent het al de hele week? Dan kan je niet lopen en voel je je schuldig. Het is een normale reactie om na een paar keer falen gewoon volledig op te geven. Maar een paar tegenslagen zijn geen reden om meteen de handdoek in de ring te gooien. Neem de draad weer op en begin waar je gestopt was.

Lukt een bepaalde sport niet meer? Voel je dan niet slecht en blijf ook niet altijd opnieuw proberen. Probeer eens af te wisselen.

7. Verhoog de inzet

Loop je altijd hetzelfde toertje van 5 kilometer? Probeer jezelf na een tijdje wat meer te pushen om verder te lopen. 5 kilometer kan zo 10 worden, 10 daarna 15. Zorg ervoor dat je niet in een sleur terechtkomt, want dan wordt het al snel saai en verlies je motivatie.

8. Vraag advies na een blessure

Hoe snel je opnieuw mag beginnen sporten hangt af van welke blessure je had en je moet altijd advies vragen aan je dokter. Maar ook psychologisch gezien is het niet altijd even gemakkelijk om opnieuw te beginnen sporten, nadat je even out was. Denk eraan dat je tijd nodig hebt om opnieuw op kracht te komen.

9. Winter is geen excuus

Het is niet omdat het weer slechter wordt, dat het tijd is om in een winterslaap te gaan. Wees vastberaden, trek je sportschoenen aan, vergeet het gure weer en zet even door.

10. Hou vast aan de vier-dagen-regel

Een goede regel om in je achterhoofd te houden? Niet meer dan vier dagen tussen je sportsessies hebben. Heb je enkele drukke dagen op de planning? Sport dan voor dat die eraan komen zodat je tijd hebt voor je vier 'vrije' dagen.