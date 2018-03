10 redenen waarom je best 's ochtends of 's avonds doucht Goed Gevoel

01 maart 2018

11u27 1 Fit & Gezond We hebben allemaal onze dagelijkse gewoontes, van het aantal keer dat we op de snoozeknop drukken tot het tijdstip waarop we ons het liefst douchen. En hoewel we jou natuurlijk niet de les willen spellen, zijn er een aantal verrassende redenen waarom je je beter ’s morgens of ’s avonds doucht.

Je zou ’s ochtends een douche moeten nemen als …

Je een vette huid hebt

Glimt jouw huid ook al na enkele uurtjes? Dan neem je beter ’s ochtends een douche. ’s Nachts gaat je huid namelijk meer talg aanmaken, waardoor je huid er ’s morgens erg vettig kan uitzien. Door ’s ochtends te douchen spoel je die overtollige talg weg en maak je je poriën schoon.

Je een creatieve persoon bent (of je creatief moet zijn voor je werk)

Douchen is net zoals mediteren: het ontspant je (én je hersenen), maar tegelijkertijd maakt het je ook alerter. Daardoor zal je veel sneller je ‘aha’-moment beleven als je vastzit met een bepaald probleem. Kortom: een ochtenddouche is dé ideale manier om nieuwe, creatieve ideeën op te doen.

Je moeilijk uit bed raakt ’s morgens

‘s Morgens douchen maakt je instant wakker en het zou zelfs je metabolisme stimuleren. Voor een extra boost spoel je je de laatste minuten af met koud water. Dat zou er volgens onderzoek voor zorgen dat je de hele dag alerter blijft.

Je ’s morgens sport

Het heeft natuurlijk niet veel zin om ’s avonds te douchen als je om 6 uur al uit de veren bent om te gaan joggen. Neem dus ‘s morgens snel een douche als je bent gaan trainen.

Je jezelf vaak snijdt tijdens het scheren

Ben je een beetje ongeduldig of onhandig met een scheermesje? Dan douch je ook beter ‘s ochtends. De eerste uren van de dag stop je namelijk makkelijker met bloeden dan ’s avonds.

Je zou je ’s avonds een douche moeten nemen als …

Je de slaap moeilijk kan vatten

Ja, we vertelden je zonet dat een douche je ’s ochtends wakker maakt, maar net voor het slapengaan is het een heel ander verhaal. De snelle afkoeling nadat je uit je warme douche of bad komt, werkt namelijk als een natuurlijk slaapmutsje. Zo maak je je lichaam eigenlijk wijs dat het tijd is om naar bed te gaan. Bovendien verlaagt een ontspannende douche je cortisolniveau (byebye stress) waardoor je sneller inslaapt.

Je je huid schoon wil houden

Zelfs als slaap je altijd als een roosje, kan je er toch voor kiezen om je ’s avonds te douchen als je je huid schoon wil houden. Natuurlijk wil je je meteen douchen als je die dag veel gezweet hebt, maar ook milieuvervuilende stoffen kunnen je poriën verstoppen als je je ’s avonds niet doucht.

Je een droge huid hebt

Heb jij last van een trekkerige en droge huid? Dan douch je beter ’s avonds. Zo krijgt je huid voldoende rust om zich te herstellen. ’s Morgens douchen is vooral een must voor mensen met een vettere huid, en niet voor die aan eczeem of een droge huid lijden.

Je je lakens schoon wil houden

Overdag wordt je huid vuil door allerlei factoren. Als je je lakens dus (iets) langer schoon en fris wil houden, kruip dan eerst onder de douche.

Je ’s avonds gaat sporten

Je wil echt niet tussen de lakens kruipen met je het opgedroogd zweet van een avondje Zumbadansen. Was je dus voor het slapengaan als je ’s avonds sport.

