10 minuten wandelen is even effectief als een uur hardlopen SV

05 april 2018

13u02

Bron: NY Times 0 Fit & Gezond Je kent het ongetwijfeld: je bent al bijna een uur aan het lopen wanneer je even op je horloge kijkt, en vervolgens ziet dat het amper 5 minuten geleden is dat je de deur achter je dichttrok. Goed nieuws voor wie sporten ook veel te lang vindt duren: volgens een studie die eind vorige maand verscheen in het tijdschrift 'Journal of the American Heart Association', zou een tiental minuten wandelen minstens even efficiënt zijn als een uur hardlopen.

Let wel op: helaas gaat het hier niet om calorieën verbranden. Dan mag je nog een stevige tred aanhouden, tenzij in de ideale wereld is het onmogelijk om zo even veel te verbranden. Voor de gezondheid van je hart is het dan weer wél prima. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat bewegen sterk samenhangt met hoe oud we worden. Mensen die actief zijn, lopen namelijk minder kans om jong te sterven. Niet zo heel verwonderlijk. Wat wél opvallend is, dat de activiteit zelf niet zo heel veel uitmaakt. Zo is fitnessen of hardlopen prima als je graag wat kilo's wil verliezen of een betere conditie wil. Maar een stevige wandeling van 10 minuutjes is ook al prima, aldus wetenschapper William Kraus, die het onderzoek uitvoerde in samenwerking met het National Cancer Institute.

'Alle fysieke activiteit telt, en die hoeft niet iedere keer een hele tijd te duren. De kleine dingen die je iedere dag doet, zijn ook belangrijk. Bijvoorbeeld: naar je auto wandelen, de trap nemen in plaats van de lift, ... Die kleine activiteiten tellen allemaal op en hebben wel degelijk ook een invloed op je gezondheid. Heb je geen tijd om urenlang in de fitness te spenderen of lang te gaan wandelen? Dan is een korte powerwalk zeker even goed voor je.'