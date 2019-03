10 minuten bewegen per week heeft al een positief effect op je gezondheid. Doe mee aan onze 7 minute workouts

Fit & Gezond

Een fitter en gezonder lichaam, we willen het (bijna) allemaal. Maar wat als je geen tijd hebt om wekelijks de fitness in te duiken of een uur te lopen? Dat is niet erg, blijkt uit een nieuw onderzoek gepubliceerd in het 10 minuten bewegen per week vermindert het risico op overlijden al met 18 procent en draagt dus bij aan je gezondheid. De ‘7 minute workout’ van personal trainer Laura Van den Broeck van Be Fit, Be Awesome is daarom perfect als wekelijkse dosis beweging. Wij verzamelen hier alle video’s die je stap voor stap door de trainingen loodsen.