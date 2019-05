10 dingen die je moet weten voor een (bijna) pijnloze bikiniwax Redactie

23 mei 2019

15u59

Bron: Glamour US 0 Fit & Gezond De zomer is in aantocht en dat gaat voor veel vrouwen gepaard met hun bikinilijn weg te laten werken. Ben je nog aan het twijfelen om de grove middelen in te zetten en voor een waxbeurt te gaan? Schoonheidsspecialisten geven 10 tips die de bikiniwaxbeurt wat minder spannend maakt.

1. Niemand (ver)oordeelt je vagina

Krystal Cordova van schoonheidssalon Spruce & Bond: “Je hoeft echt niet zenuwachtig te zijn over hoe je vagina eruitziet. We zien elke dag alle soorten voorbijkomen en het is onze job om je net een goed gevoel te geven erover. Het is een bikiniwax, geen auditie om schaamhaarmodel te worden.”

2. Het is niet zo erg als je denkt

Een waxbeurt daaronder laten uitvoeren gaat voor veel vrouwen gepaard met een hoop stress. “Zeker voor wie het nog nooit eerder heeft laten doen”, vertelt Shobha Tummala van salon Shobha. “Als je naar een goed aangeschreven specialist gaat, zal de waxbeurt echter veel sneller en minder pijnlijk zijn dan je op voorhand had gedacht.”

3. Ga naar toilet voor je afspraak

Tummala: “Veel vrouwen die nerveus zijn, moeten vaker naar toilet. Door net voor je afspraak even je ding te doen, bespaar je heel wat gedoe tijdens de behandeling. Tijdens een waxbeurt wordt er soms wel wat getrokken en gedrukt op de huid, en dat kan ook gebeuren op je blaas. Het maakt het allemaal stukken oncomfortabeler dan nodig is.”

4. Laat je haren staan

“Haar moet minstens 6 millimeter lang zijn voor het met haarwortel en al verwijderd kan worden door de wax”, legt Angela Marinescu van Exhale Spa uit. Volgens haar laat je het haar het best 3 tot 4 weken staan na een scheerbeurt voor je jezelf laat waxen. “Bij mensen met blond schaamhaar, is doorgaans 2 tot 3 weken al genoeg. Wie donker haar heeft wacht daarentegen beter wat langer omdat de wortels sterker zijn.”

5. Er bestaat niets als ‘te harig zijn’

“Ik krijg veel klanten over de vloer die beschaamd zijn over de lengte van hun schaamhaar,” vertelt Cordova. “Terwijl ik liever iemand wax die te lange haren heeft dan iemand die nog te recent geschoren heeft. Het is makkelijker voor mij en veel minder pijnlijk voor de klant zelf.”

6. Kies het juiste moment

Marinescu legt uit dat je huid een stuk gevoeliger is de dagen voor je menstruatie. De week na je menstruatie ligt je pijngrens dan weer hoger, ideaal voor een waxbeurt dus. Ook geeft ze nog als tip mee om een pijnstiller te nemen een halfuur voor je afspraak. “Zeker als je een gevoelige huid hebt of je hebt je nog nooit eerder laten waxen, kan dit helpen.”

7. Vermijd koffie en alcohol

Koffie kan je meer stress en zenuwen bezorgen én het jaagt ook je hartslag de hoogte in, beter even vermijden dus de dag van de afspraak. Alcohol maakt je bloed dan weer dunner, waardoor je ook gevoeliger wordt voor pijn.

8. Laat te strakke kledij in de kleerkast liggen

Strakke broeken, spannende onderbroeken of skinny jeans zijn niet meteen een goed idee. Schoonheidsspecialiste Kally Papantoniou legt uit dat ze je huid alleen nog extra irriteren. Draag in de plaats rokken of kleedjes en liefst van katoen omdat die stof ademt.

9. Durf te zeggen wat je wil

“Als je een specifiek idee hebt van hoe je wil dat je bikinilijn eruitziet, zeg dat dan ook”, zegt Cordova. “Transparantie is net erg welkom.”

10. Blijf af van ingegroeide haartjes

“Na een waxbeurt kun je soms last hebben van ingegroeide haartjes, maar blijf daar van af”, raadt Cordova aan. “Als je er met je nagels aan gaat pulken, riskeer je infecties en littekenvorming. Scrub je bikinilijn 3 dagen na de afspraak en als je té veel last hebt van de ingegroeide haren, ga je beter even terug naar de schoonheidsspecialist zodat zij of hij ze professioneel kan verwijderen.”