Exclusief voor abonnees 10 dagen puur en lichter met Pascale Naessens: dit zegt de voedingsdeskundige Stefan Vanderstraeten

24 augustus 2019

07u30

Bron: Content redactie 0 Fit & Gezond Opvallend hoe vetten prominent in de ingrediëntenlijst van Pascale Naessens’ recepten prijken. “Pascale heeft gelijk”, stelt de Nederlandse arts en voedings­deskundige William Cortvriendt. “Want natuurlijke vetten zijn onschadelijk. Het zijn net de koolhydraten die verdikken.” Meedoen aan de Puur & Lichter Challenge? Schrijf je Opvallend hoe vetten prominent in de ingrediëntenlijst van Pascale Naessens’ recepten prijken. “Pascale heeft gelijk”, stelt de Nederlandse arts en voedings­deskundige William Cortvriendt. “Want natuurlijke vetten zijn onschadelijk. Het zijn net de koolhydraten die verdikken.” Meedoen aan de Puur & Lichter Challenge? Schrijf je hier in.

William Cortvriendt is niet de eerste, de beste. Met zijn bestseller en gelijknamige tv-programma ‘Hoe word je 100?’ groeide hij uit tot één van Nederlands meest vooraanstaande artsen en voedingsdeskundigen. Intussen is hij ook één van Pascale Naessens vurigste voorstanders: “Wie haar recepten volgt, zal er alleen maar beter van worden”, zegt hij, wetenschappelijke bewijzen in de hand. Ook als het over vetten gaat.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis