10.000 stappen per dag maken je niet gezonder Benjamin Van Synghel

05 juni 2018

09u56

Bron: De Morgen 5 Fit & Gezond Wie gezond in het leven staat, zet elke dag 10.000 stappen. Die gezondheidsaanbeveling zit in ons brein ingekapseld, maar klopt dat wel? Nee, zegt Public Health England (PHE), het Britse equivalent van de FOD Volksgezondheid. Volgens een nieuwe studie zouden 10.000 dagelijks stappen niet voor iedereen het juiste antwoord zijn.

De wetenschap heeft al langer twijfels over die 10.000 stappen. Uiteraard is dat een stuk gezonder dan een ganse dag in de zetel hangen, maar voor die beruchte claim bestaat er geen wetenschappelijke basis. Sterker nog: het zou naar voren zijn geschoven door een Japanse producent van stappentellers.

De Britse gezondheidsdienst stelt nu enkele andere aanbevelingen voor. Zo is het belangrijker om elke week 150 minuten te bewegen. Als je dat invult met intensieve activiteiten - hardlopen, wielrennen, voetballen - volstaan zelfs 75 minuten. Bovendien moet je die inspanning niet in één keer leveren. Wie dat wil, mag die gerust opdelen in brokjes van een halfuur, of zelfs in deeltjes van 10 minuten.

Een ander richtsnoer is dan weer af te meten aan je hartslag. In rust moet die 60 slagen per minuut bedragen. Als die hoger is, dan heb je meer beweging nodig. Ook langer dan anderhalf uur aan één stuk stilzitten, is uit den boze.