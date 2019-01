1 op de 5 was deze winter al meermaals ziek: “Vooral jonge vrouwen kampen met kettingziekte” Nele Annemans

31 januari 2019

09u49 0 Fit & Gezond Een verkoudheid, amper enkele weken later alweer een griepje om verder te sukkelen met keelpijn: het fenomeen van ‘kettingziekte’ in de winter is je mogelijk wel bekend. Liefst 1 op de 5 Vlamingen (vooral jonge vrouwen) heeft hier last van en is deze winter al minstens 2 keer ziek geweest. Dat blijkt uit een enquête bij 600 Vlamingen in opdracht van voedingssupplement Biover.

Hoe vatbaar is de Vlaming voor winterkwaaltjes? Wie wordt hier voornamelijk door getroffen? En waaraan ligt het dat de ene immuun lijkt voor verkoudheden terwijl de andere ze net aaneen lijkt te rijgen? Dat wilden ze bij Biover weleens weten. En de resultaten zijn best opmerkelijk:

De helft van de Vlamingen (51%) was sinds september al een keertje ziek. 1 op de 5 had zelfs al meermaals af te rekenen met een winterkwaal. Vooral vrouwen en jonge volwassenen tussen 18 en 34 jaar hadden het zwaar te verduren met maar liefst 72% die ziek werd de voorbije maanden, waarvan 3 op de 10 zelfs meermaals. 1 op de 5 van de mensen die meerdere keren ziek waren, herviel binnen de 2 weken. “Tijdens de winter zien we inderdaad vaak patiënten die getroffen worden door steeds terugkerende infecties”, bevestigt huisarts Servaas Bingé. “Dat patroon noemen we in lekentermen ‘kettingziekte’: de ene infectie die al snel opgevolgd wordt door de volgende.”

De meest voorkomende winterkwalen zijn een verstopte of lopende neus (85%), hoofdpijn (81%) en keelpijn (77%). Ook darmklachten (64%) en misselijkheid (50%) werden vaak genoemd. Ongeveer een derde van de Vlamingen had meer dan 3 dagen nodig om er weer bovenop te raken.

1 op de 5 Vlamingen bleef de voorbije maanden thuis van werken wegens ziekte. Opnieuw was de leeftijdscategorie 18-34 het sterkst vertegenwoordigd. Maar liefst 1 op de 3 nam onlangs nog ziekteverlof. 65% van de Vlamingen blijft thuis wanneer ze ziek zijn. Omdat ze vinden dat ze niet goed kunnen functioneren (46%) of om er sneller weer bovenop te raken (17%).

Het begin van de ketting ...

De Vlamingen die de voorbije maanden ziek waren, wijzen besmetting door anderen (60%) en het weer (42%) als grote boosdoeners aan. 1 op de 3 ziet een gebrekkige weerstand dan weer als bron van hun malaise. Vooral vrouwen (44%) beschouwen hun lage weerstand als de voornaamste reden waarom ze ziek werden. Dokter Bingé: “Het feit dat vrouwen vaker af te rekenen hebben met kettingziekte is dikwijls te wijten aan hun levensstijl. Vaak combineren jonge vrouwen de zorg voor de kinderen met een drukke job. Daardoor komen ze dus meer in aanraking met de kiemen van de kids, die toch de grootste verspreiders zijn van infectieziekten. Daarnaast gaan ze weleens over hun grenzen om alles gecombineerd te krijgen wat een impact heeft op hun algemene weerstand.”

Gelinkt aan ongezondere levensstijl

Dat wordt ook bevestigd in het onderzoek waaruit blijkt dat de jongere generatie het ongezondst leeft. Zij hebben het meest last van stress (36%), eten ongezonder (25%) en hebben een lagere weerstand (18%). Dokter Bingé: “Onze algemene levensstijl heeft een grote impact op onze vatbaarheid voor infecties. Voldoende slaap, hygiëne en stress beïnvloeden onze weerstand. Maar ook andere factoren zoals voedingsgewoontes, lichaamsbeweging en vitamines spelen een rol.”

Nochtans probeert de Vlaming zich wel te wapenen tegen de winterkwaaltjes. Zo probeert een derde van de Vlamingen het wat rustiger aan te doen en gaat 1 op de 5 gezonder eten. 18% zet in op een betere verluchting van zijn huis en 14% probeert zichzelf winterproof te maken met vitamines.

De cijfers nog eens op een rijtje:

• De helft van de Vlamingen was de voorbije winter al een keertje ziek.

• 1 op de 5 werd zelfs al meermaals geveld door een winterkwaal. Vooral jonge vrouwen hebben te kampen met kettingziekte.

• De meest voorkomende winterkwalen zijn een verstopte of lopende neus (85%), hoofdpijn (81%) en keelpijn (77%).

• De zieken beschouwen besmetting (60%), het weer (42%) en onvoldoende weerstand (32%) als grote boosdoeners.

