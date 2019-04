1 op de 5 sterft door slecht voedingspatroon Nele Annemans

04 april 2019

15u07

Bron: Time, CNN, BBC, The New York Times

Fit & Gezond Mocht iedereen er gezonde eetgewoontes op nahouden, zou er wereldwijd 1 op de 5 sterfgevallen kunnen voorkomen worden. Dat blijkt uit een nieuw grootschalig onderzoek dat zonet verscheen in het tijdschrift The Lancet.

In een van de grootste studies ooit over voedingsgewoontes en de levensverwachting ontdekten onderzoekers dat het consumeren van groenten, fruit, vis en volle granen sterk geassocieerd kan worden met een langere levensduur en dat mensen die die voedingsmiddelen niet in hun dieet stoppen, vroeger sterven.

De studie analyseerde gezondheidsgegevens van mensen uit 195 verschillende landen voor bijna 20 jaar. Daaruit blijkt dat in 2017 ongeveer 11 miljoen mensen stierven door het eten van slechte voeding, wat bijdraagt tot ziektes als kanker en hart- en vaatziekten. Onvoldoende gezonde voeding opnemen is dus een grotere bedreiging voor je gezondheid dan bekende risicofactoren als roken.

Tekort aan gezonde voeding

“Een lage inname van gezonde en een hoge van ongezonde voeding is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak”, aldus co-auteur Ashkan Afshin. Te veel zout eten, wat gelinkt wordt aan een hoge bloeddruk en hartaandoeningen, was een van de belangrijkste boosdoeners qua voeding. Toch bleek dat in het algemeen vooral het tekort aan gezonde voeding, meer dan de hoge inname aan ongezond voedsel, het grootste probleem voor je gezondheid vormt. “Naast het teveel aan zout en transvetten, waren de belangrijkste risicofactoren gerelateerd aan het onvoldoende eten van voedzame voedingsmiddelen zoals volle granen, noten, zaden, fruit, groenten, meervoudige onverzadigde vetten en peulvruchten”, aldus Afshin.

Dat is volgens Afshin dan ook de belangrijkste boodschap. “Bij veel gezondheidsadviezen ligt de nadruk op minder junkfood en suikerrijke snacks eten, maar ze vergeten vaak het belang van gezonde voeding te onderstrepen. Mensen zijn ook meer geneigd om een voedingsadvies op te volgen als je ze vertelt om meer van iets goeds te eten, in plaats van minder van iets slechts.”

15 soorten voedingselementen

Voor de studie concentreerden de onderzoekers zich op 15 categorieën voedingsmiddelen en -stoffen zoals fruit, groenten, vezels en vleeswaren en gebruikten ze bestaand onderzoek om het ideale verbruik van elke voedingsgroep te bepalen. Daarnaast bekeken ze hoeveel de deelnemers werkelijk van elke groep aten en de impact daarvan op het ontwikkelen van voedingsgerelateerde ziekten en gezondheidsproblemen. Met behulp van die data, berekenden ze de bijdrage van elk voedingsmiddel aan ziekten en sterftegevallen wereldwijd.

Een slecht voedingspatroon met veel suikerhoudende dranken, transvetten en verwerkt vlees en te weinig volle granen, groenten en noten, werd daarbij in verband gebracht met een lagere levensverwachting. Geen enkel land at de optimale hoeveelheid van de 15 voedingselementen, en geen van de voedingselementen werd overal ter wereld in de juiste hoeveelheid gegeten. Ze kwamen tot de conclusie dat Papoea-Nieuw-Guinea, Afghanistan en de Marshalleilanden de hoogste percentages aan sterfgevallen telden ten gevolge van een slecht dieet, terwijl Frankrijk, Spanje en Peru het laagst aantal kende.

Volle granen en noten

Voor mensen die hun dieet willen verbeteren, is het goed om meer noten en volle granen toe te voegen aan je dieet. Wereldwijd aten mensen immers slechts 12% van de aanbevolen hoeveelheid noten en 23% van het aantal volle granen. Volle granen zijn gelinkt aan een verlaagd risico op kanker, type 2 diabetes en cardiovasculaire aandoeningen, terwijl noten tjokvol goede vetten zitten die je hart beschermen en rijk zijn aan verschillende vitamines en mineralen.

“Van oudsher staan groenten en fruit altijd in de belangstelling, en hoewel ze ook daadwerkelijk erg belangrijk zijn voor je gezondheid, zien we dat het tekort aan noten, zaden en volle granen veel groter en nijpender is”, aldus Afshin. Dat betekent natuurlijk niet dat je meer noten dan groenten moet eten, alleen dat de meeste mensen makkelijker aan hun dagelijkse portie groenten en fruit raken dan aan volle granen en noten.

Conclusie? Voeding kan echt werken als medicijn als het op een goeie manier geconsumeerd wordt of als moordenaar als je dat niet doet.